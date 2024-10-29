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        Haberler Yaşam Maya uygarlığına ait! Ormanda kazara kayıp şehir bulundu

        Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

        Meksika'da arkeologlar, Yucatan Yarımadası'nda Antik Maya uygarlığına ait bir şehrin kalıntılarını buldu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:52
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        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
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        Meksika'da orman örtüsü altında kaybolan bir Maya şehri, yüzyıllar sonra keşfedildi.

        DHA'nın haberine göre arkeologlar, güneydoğudaki Yucatan Yarımadası'nda bulunan Campeche eyaletinde piramitler, spor sahaları, bölgeleri birbirine bağlayan geçitler ve amfi tiyatrolar buldular.

        Antiquity dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şehirde 6 bin 674 yapı bulundu.

        Lidar adı verilen ve bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalayan bir lazer tarama yöntemi kullanarak bulunan şehre 'Valeriana' adı verildi.

        'KAZARA' KEŞFEDİLDİ

        BBC'de yer alan habere göre keşif, bir arkeoloğun internette veri ararken 'kazara' yaptığı gözlemle ortaya çıktı.

        ABD'nin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Luke Auld-Thomas, "Google aramasının 16. sayfası gibi bir yerde, bir Meksika organizasyonu tarafından çevresel izleme için yapılmış bir lazer taramasını buldum" diye açıkladı.

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        Ancak, Auld-Thomas verileri işlediğinde, başkalarının kaçırdığı bir şeyi gördü: 750 ile 850 yılları arasındaki zirve döneminde 30-50 bin kişiye ev sahipliği yapmış olabilecek devasa bir antik şehir.

        Araştırmacılar, kayıp şehre ait bilinen hiçbir fotoğraf olmadığını söylüyorlar ancak yerel halkın, toprak yığınlarının altında kalıntılar olduğundan şüphelenmiş olabileceğini düşünüyorlar.

        KARMAŞIK ŞEHİR VE KASABALARDA YAŞAMIŞ OLABİLİRLER

        Araştırmaya katılmayan University College London'dan Profesör Elizabeth Graham, bu keşfin Mayaların izole köylerde değil, karmaşık şehirlerde veya kasabalarda yaşadığı iddialarını desteklediğini söylüyor.

        Öte yandan çalışma 800 yılı sonrasında Maya medeniyetlerinin çöküşünün kısmen nüfusun yoğun olmasından ve iklim sorunlarına karşı hayatta kalamamış olmalarından kaynaklandığını öne sürüyor.

        MAYA UYGARLIĞI

        Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürdü.

        M.Ö. 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve M.Ö. 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşadı ve İspanyol işgaliyle sona erdi.

        Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.

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        #antik şehir
        #Maya Uygarlığı
        #haberler
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