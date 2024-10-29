Meksika'da orman örtüsü altında kaybolan bir Maya şehri, yüzyıllar sonra keşfedildi.

DHA'nın haberine göre arkeologlar, güneydoğudaki Yucatan Yarımadası'nda bulunan Campeche eyaletinde piramitler, spor sahaları, bölgeleri birbirine bağlayan geçitler ve amfi tiyatrolar buldular.

Antiquity dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şehirde 6 bin 674 yapı bulundu.

Lidar adı verilen ve bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalayan bir lazer tarama yöntemi kullanarak bulunan şehre 'Valeriana' adı verildi.

'KAZARA' KEŞFEDİLDİ

BBC'de yer alan habere göre keşif, bir arkeoloğun internette veri ararken 'kazara' yaptığı gözlemle ortaya çıktı.

ABD'nin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Luke Auld-Thomas, "Google aramasının 16. sayfası gibi bir yerde, bir Meksika organizasyonu tarafından çevresel izleme için yapılmış bir lazer taramasını buldum" diye açıkladı.

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Ancak, Auld-Thomas verileri işlediğinde, başkalarının kaçırdığı bir şeyi gördü: 750 ile 850 yılları arasındaki zirve döneminde 30-50 bin kişiye ev sahipliği yapmış olabilecek devasa bir antik şehir.