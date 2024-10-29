Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cem Yılmaz: Büyük Atatürk'ün eseri Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Bir asır önceden gördüğü, hayalini kurduğu her şeyin, milletimizin her ferdi için ne nimet olduğunu bilmemek bizim işimiz değil. Kıymet bilenlere kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.