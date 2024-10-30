Ons ve gram altın yeniden rekor seviyede

Güvenli liman olarak görülen altında rekor serisi sürüyor.

Orta Doğu’da İsrail’in devam eden saldırılarıyla artan gerilim ve ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin devam etmesinden destek bulan altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde 2782 doları gördü.

REKLAM advertisement1

Gram altın ise 3 bin 62 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Çeyrek altın da 4.899 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken bankalardan gelen tahminler ise dikkat çekiyor. Citi Research, daha önce 2 bin 700 dolar olan altın tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. 6-12 aylık tahmini ise 3 bin dolar olarak açıkladı.

Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Dünya Bankası da altının 2025 yılında rekorlara imza atmasını bekliyor.