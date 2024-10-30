Cumhuriyet'in 101'inci yaşını konserlerle kutladılar
TUSAŞ'a düzenlenen saldırıdan sonra birçok belediye, güvenlik nedeniyle Cumhuriyet Bayramı konserlerini iptal etmişti. Birçok belediye de saldırıdan önce kararlaştırılan konser programını uygulayacağını açıklamıştı. İptal edilmeyen konserlerde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı yurdun dört bir yanında kutlandı. Ünlü şarkıcılar, marşlar ve şarkılar söyleyerek, dinleyicilerine 29 Ekim coşkusunu yaşattı
- 1
Ebru Gündeş / Ankara
- 2
Kenan Doğulu / Antalya
- 3
Ebru Yaşar / İstanbul - Gaziosmanpaşa
-
- 4
Murat Boz / İzmir
- 5
Melek Mosso / İstanbul - Eyüpsultan
- 6
Volkan Konak / Muğla - Bodrum
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- 7
Yaşar / Muğla - Bodrum
- 8
Aleyna Tilki / İstanbul - Sancaktepe
- 9
Hande Yener / İstanbul - Küçükçekmece
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- 10
Candan Erçetin / Bursa
- 11
Hande Ünsal / Bartın
- 12
Bengü / İstanbul - Kartal
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- 13
Athena / İstanbul - Beşiktaş
- 14
Sıla / İstanbul - Avcılar
- 15
Soner Arıca / Antalya - Kaş
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- 16
Erol Evgin / Bitlis
- 17
Zeynep Bastık / Balıkesir
- 18
Hakan Altun / Tekirdağ
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- 19
Hadise / İstanbul - Yenikapı
- 20
Ferhat Göçer / Yalova
- 21
Ece Seçkin / İstanbul - Esenyurt
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- 22
Berkay / Denizli
- 23
MaNga / Tekirdağ - Çorlu
- 24
Simge / İstanbul - Bakırköy
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- 25
İrem Derici / Mersin - Tarsus