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        Haberler Müzik Ünlüler, Cumhuriyet'in 101'inci yaşını konserlerle coşkuyla kutladılar - Güncel Magazin Haberleri

        Cumhuriyet'in 101'inci yaşını konserlerle kutladılar

        TUSAŞ'a düzenlenen saldırıdan sonra birçok belediye, güvenlik nedeniyle Cumhuriyet Bayramı konserlerini iptal etmişti. Birçok belediye de saldırıdan önce kararlaştırılan konser programını uygulayacağını açıklamıştı. İptal edilmeyen konserlerde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı yurdun dört bir yanında kutlandı. Ünlü şarkıcılar, marşlar ve şarkılar söyleyerek, dinleyicilerine 29 Ekim coşkusunu yaşattı

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        Giriş: 30.10.2024 - 08:52 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:23
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