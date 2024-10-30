Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Beşiktaş, devre arası için harekete geçti. Şili basını, siyah-beyazlıların River Plate'de forma giyen 2 yıldızı istediğini belirtti.
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Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
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Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
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ÇİFTE TRANSFER HAMLESİ!
Beşiktaş'ın River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Paulo Diaz ve 23 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
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Paulo Diaz geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.
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Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Diaz'ın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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SOLARI EL YAKABİLİR!
Haberin detaylarında Arjantin kulübünün Solari'yi 15 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı aktarıldı.
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Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi.
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2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon Euro olarak gözüken, Arjantinli yıldızla Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği iddia edilmişti.