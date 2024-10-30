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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!

        Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Beşiktaş, devre arası için harekete geçti. Şili basını, siyah-beyazlıların River Plate'de forma giyen 2 yıldızı istediğini belirtti.

        Giriş: 30.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:31
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          Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

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          Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

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          ÇİFTE TRANSFER HAMLESİ!

          Beşiktaş'ın River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Paulo Diaz ve 23 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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          Paulo Diaz geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

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          Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Diaz'ın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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          SOLARI EL YAKABİLİR!

          Haberin detaylarında Arjantin kulübünün Solari'yi 15 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı aktarıldı.

        • 7

          Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

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          2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon Euro olarak gözüken, Arjantinli yıldızla Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği iddia edilmişti.

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