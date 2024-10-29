İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Premier Lig'de transfer yarışı başladı. İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool, genç yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta son 2 sezonda gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına girdi.
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Son olarak Premier Lig devleri Arsenal ve Liverpool'un milli oyuncuya transfer kancasını taktığı iddia edildi.
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Ada basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, Bukayo Saka'nın yükünü hafifletmek için genç yıldızı yakın takibe aldı.
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Öte yandan Liverpool ise yıldız futbolcusu Mohamed Salah'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.
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Alternatif isimleri araştırmaya başlayan İngiliz ekibi, Kenan Yıldız için harekete geçmeyi planlıyor.
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Haberin detaylarında Kenan Yıldız'ın Juventus ile yeni sözleşme imzaladığı, bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu yazıldı.
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En iyi oyuncuların bile Premier Lig'den gelen tekliflere hayır diyemeyeceği belirtilirken, Juventus'un bonservis beklentisinin yüksek olacağı aktarıldı.
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Geçtiğimiz yaz Juventus ile nikah tazeleyen Kenan Yıldız'ın, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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SEZON RAKAMLARI
Genç yıldız bu sezon İtalyan devi ile 12 maçta toplam 851 dakika süre aldı.
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Milli futbolcu bu maçlarda 3 kez ağları havalandırırken, 2 kez de gol pası verdi.
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