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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı! - Futbol Haberleri

        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!

        Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından olay çıktı. A Spor muhabiri Emre Kaplan saldırıya uğradı. Saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu açıklama yaparken Galatasaray'dan da paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 01:05 Güncelleme: 29.10.2024 - 02:22
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        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
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        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından A Spor Muhabiri Emre Kaplan, saldırıya uğradı.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin G. tarafından burnuna darbe alan Kaplan, hastaneye kaldırıldı.

        A Spor muhabiri Emre Kaplan
        A Spor muhabiri Emre Kaplan

        GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

        Galatasaray yaşanan saldırı olayına dair bir açıklama yayınladı.

        Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Maç sonu uğradığı çirkin saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

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        HÜSEYİN YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin G.'nin A Spor'un Galatasaray muhabirine saldırmasının ardından siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel açıklama yaptı.

        Derbi sonrası basın mensubunun burnunun kırılmasıyla ilgili konuşan Hüseyin Yücel "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık, kınıyoruz" dedi.

        Hüseyin Yücel "Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu." diyerek sözlerini noktaladı.

        İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Bir basın mensubuna saldırıda bulunmak çok üzücü" ifadelerini kullandı.

        ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

        Bakan Tunç'un açıklama:

        "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

        Spor, dostluk ve kardeşliktir.

        Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez.

        Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

        TFF'DEN, EMRE KAPLAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanede tedavi altına alınan Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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