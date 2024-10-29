Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu açıklandı. Kasım, Nasrallah'ın yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınmış ve 28 Eylül günü Nasrallah'ın öldürüldüğü açıklanmıştı. Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktarmıştı.

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NASRALLAH'IN HALEFİ OLARAK GÖRÜLEN İSİM DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ İsrail ordusu 22 Ekim günü yaptığı açıklamada Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürmüş, Hizbullah 23 Ekim'de yaptığı açıklamada Safiyuddin'in öldürüldüğünü doğrulamıştı. REKLAM Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Safiyuddin'in "Siyonistlerin canice saldırısında yaşamını yitirdiği" ifade edilmişti.

Açıklamada, Hizbullah'ın Yürütme Konseyi dahil çeşitli düzeylerde görev yapan Safiyuddin'in, "Nasrallah'ın kardeşi olduğu ve yanına katıldığı" ifadelerine yer verilmişti. NAİM KASIM NASRALLAH'IN YARDIMCISIYDI Son olarak bugün Hizbullah tarafından yapılan açıklamada yeni liderin Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım olduğu duyuruldu. Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.