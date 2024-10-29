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        Haberler Magazin 'Parla' açık ara önde

        'Parla' açık ara önde

        Bugün, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine bestelenen marşların dinlenme sayılarında artış gözlendi. Son bir yıla bakacak olursak Norm Ender'in 'Parla'sının açık ara önde olduğu görülüyor

        Giriş: 29.10.2024 - 08:19 Güncelleme: 29.10.2024 - 08:33
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        Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in önemini şu sözlerle dile getirmişti;

        • "Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."

        • "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."

        • "Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir."

        • "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."

        • "Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir."

        Bugün, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanıyor.

        Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine bestelenen marşların dinlenme sayılarında son günlerde belirgin artış gözlendi. Son bir yıla bakacak olursak Norm Ender'in 'Parla'sının açık ara önde olduğu görülüyor.

        NORM ENDER (Parla)

        Söz - Müzik... Norm Ender

        İzlenme Sayısı... 10.534.016

        TARKAN (Sen Rahat Uyu)

        Söz - Müzik... Tarkan

        İzlenme Sayısı... 3.752.427

        SONER ARICA (Cumhuriyet Marşı)

        Söz - Müzik... Soner Arıca

        İzlenme Sayısı... 1.850.875

        FAZIL SAY (100. Yıl Marşı)

        Söz... Ayten Mutlu

        Müzik... Fazıl Say

        İzlenme Sayısı... 1.660.867

        EGE (Cumhuriyet Sonsuza Dek)

        Söz - Müzik... Ege

        İzlenme Sayısı... 1.114.211

        KIRAÇ (100. Yıl Özgürlük Marşı)

        Söz - Müzik... Sedat Kunduracı

        İzlenme Sayısı... 1.053.300

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        KENAN DOĞULU (İkinci Yüzyıl)

        Söz - Müzik... Kenan Doğulu

        İzlenme Sayısı... 631.139

        EROL EVGİN (100 Yılda Yüz Akıyla)

        Söz... Dr. Selma Çuhacı

        Müzik... Erol Evgin

        İzlenme Sayısı... 477.466

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        #Cumhuriyet
        #Atatürk
        #istiklal marşı
        #Parla

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