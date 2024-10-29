'Parla' açık ara önde
Bugün, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine bestelenen marşların dinlenme sayılarında artış gözlendi. Son bir yıla bakacak olursak Norm Ender'in 'Parla'sının açık ara önde olduğu görülüyor
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in önemini şu sözlerle dile getirmişti;
• "Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."
• "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
• "Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir."
• "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."
• "Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir."
Bugün, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanıyor.
Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine bestelenen marşların dinlenme sayılarında son günlerde belirgin artış gözlendi. Son bir yıla bakacak olursak Norm Ender'in 'Parla'sının açık ara önde olduğu görülüyor.
• NORM ENDER (Parla)
Söz - Müzik... Norm Ender
İzlenme Sayısı... 10.534.016
• TARKAN (Sen Rahat Uyu)
Söz - Müzik... Tarkan
İzlenme Sayısı... 3.752.427
• SONER ARICA (Cumhuriyet Marşı)
Söz - Müzik... Soner Arıca
İzlenme Sayısı... 1.850.875
• FAZIL SAY (100. Yıl Marşı)
Söz... Ayten Mutlu
Müzik... Fazıl Say
İzlenme Sayısı... 1.660.867
• EGE (Cumhuriyet Sonsuza Dek)
Söz - Müzik... Ege
İzlenme Sayısı... 1.114.211
• KIRAÇ (100. Yıl Özgürlük Marşı)
Söz - Müzik... Sedat Kunduracı
İzlenme Sayısı... 1.053.300
• KENAN DOĞULU (İkinci Yüzyıl)
Söz - Müzik... Kenan Doğulu
İzlenme Sayısı... 631.139
• EROL EVGİN (100 Yılda Yüz Akıyla)
Söz... Dr. Selma Çuhacı
Müzik... Erol Evgin
İzlenme Sayısı... 477.466