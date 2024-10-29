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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bayramda çalışan işçinin hakları nelerdir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayramda çalışan işçinin hakları nelerdir?

        Cumhuriyet bayramında 1,5 günlük resmi tatil uygulanıyor. Bayramda çalışanlara ücretleri yüzde 100 zamlı olarak ödenir. Arefe günü işyerini tüm gün tatil eden işveren, yarım günün karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayramda çalışan işçilerin haklarını yazdı

        Giriş: 29.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:16
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        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
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        Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Kanuna göre, Cumhuriyet bayramı tatili 1,5 gündür. Bayram tatili arefe günü saat 13.00’te başlıyor. Kamu kurumları dün öğleden sonra tatil edilirken özel sektördekilerin büyük kısmı tam gün çalıştı. Bayram günü ise izin verilen sektörler hariç işyerleri kapalı oluyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ancak, özel sektörde güvenlik, sağlık, lokanta, konaklama başta olmak üzere birçok sektörde çalışmaya devam ediliyor. İş Kanunu’na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması zorunludur. İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı olarak da rıza vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz.

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        İşveren, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçilerin ücretinde kesinti yapmaz, tam ödeme yapar. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

        Bayram tatilinde işçinin kaç saat çalıştığına bakılmaz, çalıştığı her gün için bir günlük ücret ödenir.

        ÜCRET YERİNE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

        İşveren, bayramda çalıştırdığı işçiye “Sana bayramda çalıştığın günler için ücret ödemek yerine hafta içinde izin yaptırayım” diyemez. İşveren bunu ancak normal günlerde fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilemez.

        KİMLERE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILIR?

        Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi durumunda işveren çalışılmayan süreler için dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, işveren arefe günü işyerini tatil etmişse öğleden sonraki çalışma süresi için işçilerine dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamayacağı gibi hafta tatilinde veya başka bayramlarda telafi çalışması yaptırılamaz.

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        YILDA 15,5 GÜN BAYRAM VE GENEL TATİL

        Kanunda, 29 Ekim “ulusal bayram”, diğer resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve 15 Temmuz ise “genel tatil günü” kabul ediliyor.

        Bayram ve genel tatil günü süreleri şöyle:

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1,5 gün

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün

        30 Ağustos Zafer Bayramı: 1 gün

        Ramazan Bayramı: 3,5 gün

        Kurban Bayramı: 4,5 gün

        Yılbaşı tatili: 1 gün

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün

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        #bayram
        #fazla mesai
        #cumhuriyet bayramı
        #dini bayram
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