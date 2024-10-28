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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı - Öne Çıkan Haberler | Son dakika haberleri

        Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlenen şüpheli doktora saldırdı

        Şişli'de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine öfkelenen İ.C.A. hastanede doktora saldırdı. Mahkemeye sevk edilen İ.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 23:17 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:45
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        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
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        Şişli'de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine öfkelenen İ.C.A. yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür edip saldıran R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen İ.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün sonraya ertelendiğini öğrendi.

        Öfkelenen İ.C.A yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak olan doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A. bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı.

        Doktor koşarak kaçarken, saldırgan da özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit - Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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