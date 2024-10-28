Zaten satın alınmıştı S&P yeni bir hareket yaratmaz - İş-Yaşam Haberleri

Zaten satın alınmıştı S&P yeni bir hareket yaratmaz - İş-Yaşam Haberleri

Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına Gedik Yatırım uzmanı Eda Karadağ katıldı katıldı. Piyasaların gündeminde TUSAŞ'a yapılan saldırı, Ortadoğu'daki gelişmeler. ABD başkanlık seçimi ve ekonomi yönetiminin ABD temasları olduğunu anlatan Karadağ, son olarak ABD'de faiz indirimlerine yönelik Fed başkanlarının eskiye nazaran daha temkinli ifadeler kullanmasının Borsa İstanbul ve piyasalar için olumsuz olabileceği uyarısında bulundu.

REKLAM advertisement1

BİLANÇO BEKLENTİLERİ OLUMSUZ

Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesinin borsa üzerinde olumsuz etkisini gördüğümüzü anlatan Karadağ, diğer yandan bilanço beklentilerinin parlak olmamasının da piyasada kendisini hissettirdiğini anlattı.

Bilanço beklentilerinin kötü olmasının yeni bir hikaye yaratma umudunu kırdığını dile getiren Karadağ, diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesinde not artırımı beklediğini ancak bu beklentinin satın alınmış olması nedeniyle yeni bir hareket yaratmasını beklemediğini söyledi. Karadağ, borsada gıda ve parkende sağlık, telekom ve demir çelik sektörlerinin potansiyel barındırdığını vurguladı.