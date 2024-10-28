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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!

        Beşiktaş'ın bu sezonki flaş isimleri Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların en büyük kozu olacak.

        Giriş: 28.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:58
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          Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hücumdaki etkili ayaklarına güveniyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes bu sezonki performanslarıyla göz doldururken Galatasaray karşısında da en önemli koz olacaklar. Beşiktaş'ta bu 3 isim haricinde 1'den fazla gol atan futbolcu bulunmuyor.

        • 3

          Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, Süper Lig'de 8 maçta 8 gol atarken gol krallığında da zirvede yer alıyor.

        • 4

          Immobile, Süper Kupa'da 2 gol atarken Avrupa Ligi'nde de 2 gol kaydetti.

        • 5

          Kartal'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ise şu ana kadar 5 gol ve 4 asist üretti.

        • 6

          Rafa, ligde 3 gol atarken Süper Kupa'da 1 gol, 1 asist, Avrupa Ligi'nde ise 1 gol 3 asist yaptı.

        • 7

          Beşiktaş'ta bu sezonun parlayan yıldızı Gedson Fernades ise kariyer rekorunu şimdiden kırmış durumda.

        • 8

          Lyon deplasmanında galibiyeti getiren ve 7. Golünü atan Gedson, orta alandaki dinamizmiyle de göz dolduruyor.

        • 9

          Gedson 3 golü ligde atarken 4 golü ise Avrupa Ligi'nde kaydetti. Portekizli futbolcu, derbide orta alanda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından olacak.

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