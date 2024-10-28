Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş isimleri Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların en büyük kozu olacak.
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hücumdaki etkili ayaklarına güveniyor.
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Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes bu sezonki performanslarıyla göz doldururken Galatasaray karşısında da en önemli koz olacaklar. Beşiktaş'ta bu 3 isim haricinde 1'den fazla gol atan futbolcu bulunmuyor.
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Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, Süper Lig'de 8 maçta 8 gol atarken gol krallığında da zirvede yer alıyor.
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Immobile, Süper Kupa'da 2 gol atarken Avrupa Ligi'nde de 2 gol kaydetti.
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Kartal'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ise şu ana kadar 5 gol ve 4 asist üretti.
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Rafa, ligde 3 gol atarken Süper Kupa'da 1 gol, 1 asist, Avrupa Ligi'nde ise 1 gol 3 asist yaptı.
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Beşiktaş'ta bu sezonun parlayan yıldızı Gedson Fernades ise kariyer rekorunu şimdiden kırmış durumda.
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Lyon deplasmanında galibiyeti getiren ve 7. Golünü atan Gedson, orta alandaki dinamizmiyle de göz dolduruyor.
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Gedson 3 golü ligde atarken 4 golü ise Avrupa Ligi'nde kaydetti. Portekizli futbolcu, derbide orta alanda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından olacak.
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