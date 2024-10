Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: Kadın KOBİ'lere destek olmak öncelikli hedefimiz

Akbank, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarına dijital dönüşüm, finansman ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle destek veriyor.

Akbank Tüzel Dijital Dönüşüm Projesi ile KOBİ'lere 19 farklı paket sunan banka, yeşil dönüşüm ve ihracat kredileriyle de işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, kadın girişimciler için özel finansman paketleri, mentorluk ve eğitim programları ile kapsamlı destek de sağlıyor.

Kadın KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırma ve ihracat alanında büyüme hedeflerine yönelik çalışmaları sürdüren Akbank'ın her yıl daha fazla kadın KOBİ'ye ulaşmayı planlarını, kadın girişimcilerin uluslararası pazarda rekabet gücünü nasıl artıracaklarını ve projelerini Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz Haberturk.com'a anlattı.

Tüm bu çalışmalarımızla, bugün her 10 KOBİ müşterimizin 8’i dijital kanalları kullanıyor. Benzer şekilde, Bankamızdan kredi kullanan her 10 KOBİ müşterimizin 9’u, kredi kartı talep eden her 10 KOBİ müşterimizin 5’i dijital kanalları tercih ediyor.

Günümüzün değişen dinamiklerinde KOBİ’lerin rekabet güçlerini koruyabilmek için operasyonlarını sürdürülebilir kılmaları da gerekiyor. Başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere yeni düzenlemeler de bu dönüşümü hızla hayata geçirmelerini gerektiriyor.

"TEMEL ÖNCELİĞİMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLUŞTURUYOR"

Bu doğrultuda bir diğer temel önceliğimizi sürdürülebilirlik oluşturuyor. Sektörde sürdürülebilirlik kapsamında KOBİ’lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan “KOBİ Eko Dönüşüm Paketi”mizle KOBİ’lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve enerji giderlerini düşürmeye yönelik tüm faaliyetleri teşvik ve finanse etmeyi hedefliyoruz. Bu paket ile dönüşüm kapsamında farklı amaçlara hizmet eden çeşitli kredi ürünleri ile KOBİ’lere finansman sağlamayı amaçlıyoruz.