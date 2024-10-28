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        Haberler Gündem 3. Sayfa KKTC'de 1 bebeğin öldüğü, 6 bebeğin entübe edildiği hastane hakkında inceleme başlatıldı | Son dakika haberleri

        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında! Tıbbi alkol iddiası

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da, kuvözde tedavi gören 20 günlük bebek hayatını kaybederken, 6 bebek ise entübe edildi. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti. Olay sonrası KKTC Sağlık Bakanlığı inceleme başlatırken, yoğun bakım ünitesinde çalışan 4 görevli gözaltına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 07:50 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:28
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        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

        Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi.

        Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

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        Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı.

        Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

        Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

        Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.

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