Avrupa'da Türk gecesi: Kerem'den hat-trick, Kenan'dan 2 gol!

Benfica’nın gollerini 12, 16 ve 45+2’nci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 79’uncu dakikada Andreas Schjelderup ve 81’inci dakikada Zeki Amdouni kaydetti. Bu sonucun ardından Benfica 6’ncı galibiyetini elde ederek puanını 19 yaptı. Rio Ave ise 5’inci kez sahadan yenik ayrılarak 8 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşmada Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu 63’üncü dakikada yerini Zeki Amdouni’ye bıraktı. Beşiktaş’tan Rio Ave’ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ise mücadelenin tamamında sahada kaldı.