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        Haberler Gündem Adana'da korkutan deprem!

        Adana'da korkutan deprem!

        Çanakkale ve Adana'da iki ayrı deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamalarına göre Çanakkale Ayvacık'ta 4.3 Adana'da ise 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Adana depreminin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2024 - 20:19 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:53
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        Adana Çanakkale'de korkutan depremler
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        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

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        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır” dedi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

        ÇANAKKALE'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi'nden (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 17.56'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 10.27 kilometre uzaklıkta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirterek, “Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir” dedi.

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