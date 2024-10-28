Pezeşkiyan: İsrail'e uygun yanıtı vereceğiz

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

Konuşmasında, İsrail'in ülkesine saldırısına değinen Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." dedi.

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ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti.

Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.