CHP'den Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Terörün amacı bizi korkutmak, bizi sindirmekken, bizde korku yaratmakken burada meydanı dolduranlara selam olsun. Şiddete karşı susmayanlar hoş geldiniz. Bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Terörü bitiren, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileri giden bir Türkiye için çalışanlarız.

"HER 2 KADINDAN BİRİ ŞİDDET GÖRÜYOR"

Her 2 kadından biri şiddet görüyor bu ülkede. Kadınların yüzde 70'i geceleri yürürken kaygı duyduklarını söylüyorlar. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değil. Adana Aladağ'da 11 kız öğrenci hayatını kaybetti. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmayan yoksul evlatlarımızı tarikat ve cemaatlerin kucağına atanlar yaşanan ölümlerden sorumludurlar. Bu iktidar öğrencinin barınma sorununu bile bile çözmemektedir. Bu iktidar İstanbul'da belediyeleri bir tek yurt yapmayan bir iktidardır. Şu ana kadar 14 tane tertemiz yurt yapan İBB Başkanı Sayın İmamoğlu buradadır.

REKLAM "ÖLÜMLER BİLİNİRKEN HASTANELERİ AÇIK TUTTULAR" Bu ülke 8 yaşındaki Narin'imizi koruyamadı. Halen daha katilini ortaya çıkaramadılar. Bu ülke 2 yaşındaki Sıla bebeği koruyamadı. Hastaneye gittiğinde doğru teşhisi koyamadı, evine yolladı. Bir dahaki geldiğinde iş işten geçmişti. CHP Narin'ler ölmesin Sıla bebekler yaşasın diye bir bütün olarak dimdik ayaktadır. Buradayız burada olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede bebekler bile korunamıyor. 12 yenidoğan yavrumuz hayatını kaybetti. Ölümler bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Ne zaman birisi çete üyelerinden biri savcıyı tehdit etti ve savcı durumu ifade edince o gün döndüler o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. O hastanelerin iptal edilen ruhsatları başka bir isimle yeniden karşımıza gelmesinler diye o hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Bugün en büyük sıkıntı uyuşturucudur. Sentetik uyuşturucu kullanımı iki katına çıktı. Toplumun yüzde 70'i maalesef her geçen gün uyuşturucu kullanımının daha çok arttığını ifade etmektedir.

"KÜRTLER SORUNUM VAR DİYORSA KÜRT SORUNU VARDIR" Bu ülkede terör 40 bin can aldı. Toplumsal barış için bir adım geri adım atmayacağız. Bu ülkede Kürtler sorunum var diyorsa Kürt sorunu vardır. Devlet bir sorunun olup olmadığına değil millet sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır. Ancak Cumhur İttifakı bu sorunları görmezden gelerek diğer yandan şehit ailelerinin gazilerin duygularını yok sayarak konuyu bir kez daha Meclis'in önünden kaçırarak işine gelen aktörü parlatarak, işine gelmeyeni hapiste tutarak ve fikrini almayarak ben yaptım oldu diyerek bir dayatmanın içine girmiştir.

"ÇÖZÜM İÇİN MECLİS'İ ADRES GÖSTERİYORUZ" Bizim tutumumuz nettir. Bu ülkede Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız. Bu sorunlar kayyum politikalarının sona ereceği, sivil demokratik siyasetin önünün açılacağı, herkesin kendini özgür ve eşit hissedeceği toplumsal barışın bir mutabakatla inşa edileceği bir süreci Meclis'te başlatarak ve takip ederek ve sonlandırarak bu sorunu çözmelidir. Biz bu zemini oluşturacak girişimlere üzerimize ne düşüyorsa o boyutuyla katkı vereceğiz. Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorunu çözüp Tayyip Bey'in de istediğini alıp bu alışverişle bir anayasa kurma hesabı ayıplı bir hesaptır. Bunun için biz çözüm için Meclis'i adres gösteriyoruz.

"CHP, İRADE SAHİBİDİR" Devlet Bey Abdullah Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyor. Yapılan teklif görünüşte Sayın Bahçeli'nin teklifidir. Cumhur İttifakı'nın gizli açılımının ayan beyan sözcüsü Sayın Bahçeli'dir. Ancak Sayın Erdoğan'ın hala iki kelam etme cesareti gösteremediğini gözlerimizin önünde hayretle izliyoruz. Erdoğan, Bahçeli söyleyeceğini söyledi. Gizli bir görev dağılımı olduğu ortada. Bir anlaşmazlık olduğunu söyleyenler de var. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete açıklama yapmak zorundadır. Teröre karşı sizin gösterdiğiniz bu cesareti göstermeyen Erdoğan'a çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle diyoruz. CHP, toplumsal barışın sağlanması, bir daha şehit gelmemesi, anaların gözyaşı dökmemesi için irade sahibidir. Ve CHP şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne bakamayacağı hiçbir yöntemin hiçbir sürecin içinde olmayacaktır."