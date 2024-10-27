Beşiktaş Kulübü'nün idari ve mali genel kurulu başladı

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Kongrede yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak.

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KAVGA ÇIKTI

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor.

Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti.

Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi.