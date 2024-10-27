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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü'nün idari ve mali genel kurulu başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü'nün idari ve mali genel kurulu başladı

        Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak

        Giriş: 27.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:24
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        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
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        Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

        ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

        Kongrede yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere başlanacak.

        Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak.

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        KAVGA ÇIKTI

        Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.

        Siyah-beyazlı kulübün genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor.

        Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti.

        Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi.

        İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

        Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.

        BORÇ AÇIKLANDI

        Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

        Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

        Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

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