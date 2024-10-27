Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Akılalmaz sahtekârlık! Köpeği boyayıp sattılar | Son dakika haberleri

        Akılalmaz sahtekârlık! Köpeği boyayıp sattılar

        Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir sahtekârlık olayı yaşandı. Kentte yaşayan Ümran B., internet üzerinden 'Maltipoo' cinsi olarak satışa çıkarılan turuncu renkli köpeği 4 bin liraya satın aldı. Ancak köpeğin 'Maltipoo' cinsi olmadığı ve turuncuya boyandığı belirlendi. Ümran B.'nin şikayetçi olmasıyla iki kişiye dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeği boyayıp sattılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da yaşayan Ümran B., internet üzerinden 'Maltipoo' cinsi olarak satışa çıkarılan ve 'yavru' olduğu belirtilen turuncu renkli köpeği 4 bin liraya satın aldı.

        DHA'nın haberine göre Ümran B.’nin köpeği götürdüğü veteriner ise hayvanın yaşlı olduğunu, 'Maltipoo' cinsi olmadığını ve turuncuya boyandığını söyledi. Ümran B.'nin şikayeti üzerine köpeği satan Buket Y. (25) ve Erencan K. (23) hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Diyarbakır'da yaşayan Ümran B., yaklaşık 2 yıl önce evcil hayvan sahiplendirme sitesi üzerinden İzmir'de yaşayan Buket Y. ve Erencan K. ile iletişime geçerek, 'Maltipoo' cinsi turuncu bir köpek satın almak istediğini söyledi. Buket Y., istediği köpeği otobüsle Ümran B.'ye gönderdi. Ümran B., otobüsle gönderilen köpeği terminalden teslim alıp, şüphelilerin banka hesabına 4 bin TL para gönderdi. Ancak veteriner kontrolünde, köpeğin ne cinsinin ne de renginin belirtildiği gibi olmadığı, hayvanın boyandığı, bu yüzden derisinde de yaralar oluştuğu belirlendi. Ardından Ümran B., köpeği satın aldığı Buket Y. ve Erencan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        REKLAM

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde Ümran B.'nin beyanları, banka dekontları ve iletişim kayıtlarının incelendiği belirtilerek, şüpheli Buket Y.'nin Ümran B. ile telefon üzerinden iletişime geçtiği ve bu hat üzerinden yapılan görüşmelerin tespit edildiği, Ümran B.'nin Buket Y. adına kayıtlı hesabına 'Köpek sahiplenme bedeli' olarak 4 bin TL para gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, Ümran B.'ye gönderilen köpeğin mağdurun sahiplenmek istediği köpek olmadığı ve cinsinin farklı olduğu vurgulanarak, şüpheliler Buket Y. ve Erencan K.'nin, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.

        Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı
        Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı

        "RENGİ TURUNCU DEĞİL SİYAHTI"

        Ümran B., savcılıktaki ifadesinde, "Buket Y. isimli şahsın köpek satış ilanını gördüm. Kendisiyle sitede kayıtlı olan telefondan iletişime geçtim. Köpeğin Ankara'da olduğunu, Maltipoo cinsi olduğunu ve renginin turuncu olduğunu söyledi. Köpek için 4 bin TL'ye anlaştık. Bana vermiş olduğu IBAN'a parayı gönderdim. Köpeği aynı gün bir otobüs firması ile kargoya vereceğini söyledi. Bir gün sonra köpeği Diyarbakır terminalinden aldım. Bir hafta sonra köpeği veterinere götürdüm. Veteriner köpeğin yaşlı olduğunu ve Maltipoo cinsi olmadığını söyledi. Ayrıca köpeğin cinsiyeti dişi olup, rengi turuncu değil siyahtı. Bunun üzerine şüpheli Buket Y.'yi aradım. Aldığım köpeğin ilanda belirttiği köpek olmadığını söyledim. O da bana yarın köpeği aldıracağını söyledi ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapmadı. Aldığım köpeği sahiplendirdim, şikayetçiyim" dedi.

        AVUKAT YAĞCI: HAYVANLARA 'CAN' MUAMELESİ YAPILMIYOR

        Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı, olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Yağcı, "Bu tip suçlara sebep olan şey, hayvanların üretim ve ticaretinin yasal olmasıdır. Tüm uğraşlarımıza rağmen hayvanları meta olarak gören zihniyetle baş edemiyoruz. Yasa koyucular, 'Hayvanı mal statüsünden çıkardık, can statüsüne aldık' şeklinde reklam yaptılar; ancak içeriğine baktığınız zaman, yasal düzenlemelerde üretim ve satışa konu olan, hayvanat bahçelerinde sergilenen ve esir tutulan, üzerinde deneyler yapılan ve son dönemde artan hayvana şiddet olaylarında tekrar tekrar deneyimlendiği üzere faillere gereken cezanın verilmediği ortadayken, hayvanlara 'can' muamelesi yapıldığını söylemek mümkün değildir. Caydırıcı cezalar verilmediği takdirde bu olayların önüne geçmek ne yazık ki mümkün değildir. Bu noktada, yetersiz kalan cezaların artırılması ve yargı mercilerinin de bu suçlara kayıtsız kalmayarak üst sınırdan ceza tayin etmesi gerekli ve önemlidir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Habertürk Anasayfa