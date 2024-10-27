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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi

        İsrail'in İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlemesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklama geldi. Pezeşkiyan, İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:24
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        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti.

        Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

        Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

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        İsrail'in İran'a saldırısı

        İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

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        İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

        İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

        İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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        #iran
        #israil
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