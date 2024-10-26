Oosterwolde'nin yerine gelecek! Mourinho onu istedi
Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime o futbolcunun adını verdi.
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor'da maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
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Hollandalı sol bekin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklanırken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sürpriz sakatlık sonrası eli kolu ise bağlandı.
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AVRUPA'DA SOL BEK YOK
Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu yollayarak Filip Kostic ve Levent Mercan'ı bu bölgeye transfer eden F.Bahçe, iki futbolcuyu da Avrupa listesine yazmadı.
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Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta Mert Müldür sol beke geçerken, Osayi ise sağ bekte görev almıştı.
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Oosterwolde'den yararlanamayacak Portekizli teknik adamın, Atletico Madrid'in yıldızını istediği iddia edildi.
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REINILDO HAMLESİ!
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; 61 yaşındaki çalıştırıcı Madrid temsilcisinden Reinildo'yu transfer listesine yazdı.
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mozambikli sol bekin teknik direktör Diego Simeone tarafından pek tercih edilmediği ifade edildi.
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9 milyon Euro piyasa değeri olan ve bu sezon 11 maçta 638 dakika forma giyen Reinildo'nun devre arasında sözleşmesini feshedebileceği aktarıldı.
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Sarı-lacivertlilerin Reinildo için bonservis bedeli ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesini feshederek takıma katılmasını beklediği kaydedildi.
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Ayrıca bu bölge için başka bir adayın da Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol sol bek Sergio Reguilon olduğu haberin detaylarında yer aldı.