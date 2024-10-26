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        Haberler Gündem 3. Sayfa Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!

        Konya'da M.K., dinlenme tesisi sahibi 49 yaşındaki Bayram Çelmeli'yi otomobiliyle takip ettikten sonra aracı durdurup, 12 el ateş ederek öldürdü. Husumetin alacak meselesi olduğu ileri sürüldü. Katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:47
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        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
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        Konya'da olay, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K., aralarında alacak meselesi bulunan Bayram Çelmeli'nin dinlenme tesisine gidip, görüştü.

        KARDEŞİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Çelmeli, görüşmenin ardından kardeşi R.Ç. ile otomobiline binip, Seydişehir kent merkezine gelmek için yola çıktı.

        ARACIYLA TAKİP EDİP 12 EL ATEŞ ETTİ

        İddiaya göre; otomobili ile 2 kardeşi takip eden M.K., Madenli Mahallesi yakınlarında Çelmeli'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. M.K., ardından araç içindeki Çelmeli'ye tabanca ile 12 el ateş edip, kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        R.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Kaçan M.K. jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Konya
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