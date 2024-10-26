Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
Beşiktaş, Lyon deplasmanında tek golle kazanırken Felix Uduokhai, savunmadaki performansıyla büyük alkış aldı.
Gabriel Paulista'nın sakatlığında Emirhan Topçu ile birlikte oynayan Felix Uduokhai, sağ stoperde oldukça başarılı bir performans sergiledi.
16 topu uzaklaştıran Uduokhai, bu alanda Beşiktaş formasıyla en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Uduokhai, 4 hava topunun da 3'ünde başarılı oldu.
4 sahipsiz top kazanan Uduokhai, %89'luk pas isabeti ile oynadı.
27 yaşındaki futbolcu, uzatmaların son saniyelerinde Lyon'dan Zaha'nın vuruşunu çizgiden çıkararak galibiyeti perçinleyen isim oldu.
Beşiktaş'a Augsburg'dan transfer edilen Uduokhai,bu sezon 6'sı Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere 9 maçta görev aldı.