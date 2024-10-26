Terörü lanetlediler

Bu haftaki sosyal medya paylaşımlarının genelini; 'Teröre lanet olsun' içerikli paylaşımlar oluşturdu.

"TERÖRE LANET OLSUN"

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Çarşamba günü; Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düşerken, 22 kişi yaralandı.

Tüm Türkiye'de terör, bir kez daha lanetlendi.

Ünlüler, tepkilerini ve üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

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DEFNE SAMYELİ

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUYLA NEW YORK'TA BULUŞTU

Son dönemde yurt dışındaki etkinliklere olan katılımın sıklaşmasıyla birçok Türk ünlü, çeşitli organizasyonlarda dünyaca ünlü isimle yan yana görmeye başladık. Örneğin yakın zamanda Dilan Çiçek Deniz; Kevin Costner ile Pınar Deniz ise Jane Fonda ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun yeni bir örneğini, Defne Samyeli gözler önüne serdi. Defne Samyeli, sanatçı Sedef Gali'nin sergisindeki eserleri görmek için Ney York'a gitti. Sergide; İskoç oyuncu Gerard Butler ile karşılaşan Defne Samyeli, o anı çektirdiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

REKLAM Defne Samyeli, hafızalara '300 Spartalı'da canlandırdığı 'Kral Leonidas' karakteriyle kazınan ve birçok ünlü yapımda yer alan Gerard Butler ile samimi pozlar verdi. 52 yaşındaki Defne Samyeli, sergi sona erdikten sonra da 55 yaşındaki oyuncuyla sergiden sonra da uzun süre sohbet etti. Bir de bir başka yerde poz verdi. ŞEVVAL SAM KONSER ÜCRETİ KRİZİ Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Şevval Sam'ın vereceği konser için 5 milyon 300 bin liralık bütçe ayırması gündem oldu. 5 milyon 300 bin liralık konser bütçesi nedeniyle sosyal medyada Konak Belediyesi ve Şevval Sam'a tepki gösterildi. Tepkilerin ardından, Şevval Sam ve çalıştığı ajans ortak bir açıklama yaptı.

REKLAM Açıklamada; "Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, Şevval Sam'ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur. Sosyal medyada dolaşan belge standart bir teklif belgesidir; bu belge bir fatura ya da ödeme belgesi değildir. Söz konusu rakam, toplam organizasyon bütçesini içermektedir ve ses - ışık sahne, ulaşım, konaklama, ağırlama gibi tüm prodüksiyon giderlerini kapsamaktadır. Her türlü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kamuoyuna duyurulur. Tüm kamuoyunu, politik amaçlar uğruna gerçeklerin çarpıtıldığı bu tür haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

REKLAM BERNA LAÇİN ŞARKICILAR, CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİNDE ÜCRET ALMALI MI ALMAMALI MI TARTIŞMASI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da; 'Şarkıcılar, Cumhuriyet Bayramı konserlerinde ücret alsın mı almasın mı?' tartışması gündeme geldi. Söz konusu tartışmaya yönelik en radikal paylaşım, belediyelere seslenen Berna Laçin'den geldi. Şevval Sam'ın İzmir Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Şevval Sam konserine 5 milyon 300 bin TL'lik bütçe ayırması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı konseri için Hadise'ye 6 milyon lira vereceğinin iddia edilmesi üzerine Berna Laçin, adeta açtığı ağzını yumdu gözünü...

REKLAM Berna Laçin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında para karşılığı sahneye çıkan şarkıcıları sert bir şekilde eleştirdi. Berna Laçin tepkisini, şu sözlerle dile getirdi; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için para isteyen şarkıcıları çıkarmayın ey belediyeler... Ayıptır! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı'nda sahne almak onurdur. Bu maneviyatı taşımayanlara para veriyorsunuz, ya pes!"