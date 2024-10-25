Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu! El Clasico'da oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu! El Clasico'da oynayacak mı?

        İspanyol gazeteciler, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan İspanya basını, Arda'nın Barcelona karşısında forma giyme ihtimalini de ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) yarın oynanacak ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Madrid'deki spor basını Arda Güler'in takımdaki durumunu değerlendirdi.

        • 2

          Real Madrid'in antrenman ve basın toplantılarını yaptığı "Real Madrid Şehri" spor tesislerinde soruları yanıtlayan gazeteciler, Arda Güler'in en büyük sorununun "az dakika alması ve takım içindeki büyük rekabet" olarak gösterdi.

        • 3

          Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez, "Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler'i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Dakika aldığı maçlarda iyi oynadığı kesin ama geçen sezonki son vuruşlardaki gollerini bu sezon göremiyoruz." dedi.

        • 4

          Arda Güler'in "orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu" olduğunu vurgulayan Herraez, "Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico'da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir." yorumunda bulundu.

        • 5

          Melchor Ruiz: Arda'nın rahat ve sabırlı olması lazım

          Cope Radyosu adına Real Madrid'i izleyen gazeteci Melchor Ruiz de "Arda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor, futbolcu olarak zaten kalitesine söyleyecek bir şey yok. Ama rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk. Türkiye'de, milli takımın da çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynısını Real Madrid'de de kendisinden bekliyoruz. Ama zamana ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

        • 6

          Real Madrid kadrosunda Arda Güler'den "çok daha tecrübeli futbolcular" olduğunu vurgulayan Ruiz, şunları söyledi:

          Ben bu sezon daha fazla süre alacağına eminim ama sabırlı olması çok önemli. Bence Arda yarınki El Clasico'da ilk 11'de çıkmaz. Ama maçın gidişine göre sonradan oyuna girmesi muhtemel. Barcelona bu sezon mükemmel bir futbol oynuyor, fiziki gücü çok fazla ve hızlılar. Ancelotti'nin 4-4-2'ye geri döneceğini düşünüyorum. Arda değil ama Modric, Camavinga ve Tchouameni, Ancelotti'nin ilk 11 için kafasındaki şüpheler olacaktır.

        • 7

          Diğer yandan İtalya'nın La Gazzetta dello Sport Gazetesinin Madrid Temsilcisi Filippo Maria Ricci de "Geçen yıl ilk sezonuydu, sakatlıkları ve uyum sonunda iyi bir final yaptı. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım ile de öne çıktı. O yüzden bu sezon Real Madrid'de ondan daha çok şey bekleniyordu ama böyle olmadı. Ben onun daha fazla sahada baş aktör olmasını bekliyordum ama az sürer aldı." ifadelerini kullandı.

        • 8

          "Arda'nın kendisini geliştirmesi için zaman var." diyen Ricci, "En büyük eksiği az süre alması. Neden oynamadığını bilmiyorum. Takım içinde olmasam da çok büyük bir rekabet olduğunu biliyoruz. Ama demek ki Ancelotti, onu bu rekabette henüz hazır görmüyor. Kendini göstermesi için daha fazla oynamalı." görüşünü savundu.

        • 9

          El Clasico'da ilk 11'de forma giymek için Arda'nın henüz yeterli olmadığını öne süren Ricci, "Forvette Vinicius, Bellingham ve Mbappe değişmeyecektir. Modric, Camavinga ve Tchouameni ise Arda'nın önündeki tercihler. Maalesef ilk 11'de oynamak için az forma var. Sürpriz olursa bu hem Arda hem de Türkiye için güzel olur. Arda için sorun El Clasico'da ilk 11'de oynamak değil maçlarda daha fazla süre almak." görüşlerine yer verdi.

        • 10

          LaLiga'da geride kalan 10 haftada 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Arda Güler, toplam 250 dakika süre aldı.

        • 11

          İstatistiklere göre ligde oynadığı maçlarda 4 kez kaleye şut çeken ancak golü olmayan Arda, 1 kez de sarı kart gördü.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Habertürk Anasayfa