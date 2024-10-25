Galatasaray'dan Davide Calabria atağı! İtalyan basını duyurdu
Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan devre arası transfer dönemi için mekik dokuyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Milan'la sözleşmesi bitecek Davide Calabria ile ilgilendiğini ve Milano temsilcisinin bonservis beklentisini duyurdu.
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3'lük skorla geçen Galatasaray, Beşiktaş derbisi mesaisine başladı.
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Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
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Bu kapsamda İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve G.Saray'ın Milan'ın yıldızıyla ilgilendiği yazıldı.
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G.SARAY'DAN CALABRIA ATAĞI!
Calcio Mercato'nun haberine göre; G.Saray, sezon sonunda Milan'la sözleşmesi bitecek Davide Calabria ile ilgileniyor.
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Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın oyuncunun kalmasını istediği bildirilen haberde, İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncuya henüz yeni sözleşme teklifi yapmadığı belirtildi.
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BEKLENTİ 3-4 MİLYON EURO
Milan'ın oyuncunun devre arasında ayrılma ihtimaline karşın 3-4 milyon Euro bonservis talebinde bulunacağı aktarıldı.
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Milan altyapısında yetişen ve A takımda 2015'ten beri forma giyen İtalyan sağ bek, bu sezon 3 maçta 220 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı yapamadı.
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JELERT BEKLENENİ VEREMEDİ
Sezon başında Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, şu ana kadar G.Saray'da istenen katkıyı sağlayamadı.
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21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, 11 maça çıkarken 345 dakika sahada kalabildi ve gol - asist katkısı yapamadı.
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