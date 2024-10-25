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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Davide Calabria atağı! İtalyan basını duyurdu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Davide Calabria atağı! İtalyan basını duyurdu

        Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan devre arası transfer dönemi için mekik dokuyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Milan'la sözleşmesi bitecek Davide Calabria ile ilgilendiğini ve Milano temsilcisinin bonservis beklentisini duyurdu.

        Giriş: 25.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:14
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        • 1

          Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3'lük skorla geçen Galatasaray, Beşiktaş derbisi mesaisine başladı.

        • 2

          Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

        • 3

          Bu kapsamda İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve G.Saray'ın Milan'ın yıldızıyla ilgilendiği yazıldı.

        • 4

          G.SARAY'DAN CALABRIA ATAĞI!

          Calcio Mercato'nun haberine göre; G.Saray, sezon sonunda Milan'la sözleşmesi bitecek Davide Calabria ile ilgileniyor.

        • 5

          Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın oyuncunun kalmasını istediği bildirilen haberde, İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncuya henüz yeni sözleşme teklifi yapmadığı belirtildi.

        • 6

          BEKLENTİ 3-4 MİLYON EURO

          Milan'ın oyuncunun devre arasında ayrılma ihtimaline karşın 3-4 milyon Euro bonservis talebinde bulunacağı aktarıldı.

        • 7

          Milan altyapısında yetişen ve A takımda 2015'ten beri forma giyen İtalyan sağ bek, bu sezon 3 maçta 220 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı yapamadı.

        • 8

          JELERT BEKLENENİ VEREMEDİ

          Sezon başında Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, şu ana kadar G.Saray'da istenen katkıyı sağlayamadı.

        • 9

          21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, 11 maça çıkarken 345 dakika sahada kalabildi ve gol - asist katkısı yapamadı.

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