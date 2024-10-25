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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu sezonki parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Geçen sezonu Leicester City'de geçiren milli futbolcunun performansındaki yükselişin sırrı yaz aylarına dayanıyor

        Giriş: 25.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:55
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        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
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        Leicester City’nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yunus, Championship ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.

        Milli futbolcunun, EURO 2024’ün aday kadrosuna davet edilmesi de bazı kesimlerce eleştirilirken Yunus yaz aylarını özel geçirdi.

        A Milli Takımımızın turnuvaya çeyrek finalde veda etmesinden sonra milli futbolculara izin verildi; Yunus ise soluğu Ankara’da aldı.

        Özel bir ekip ile anlaşan milli futbolcu tatilini kısa tutarak bireysel çalışmalara başladı.

        Yunus önce Ankara’da testlerden geçti ve fiziksel durumu analiz edildi; veriler toplandı.

        24 yaşındaki yıldızın ekibi edinilen bilgiler ışığında özel program hazırladı, Yunus da kolları sıvayarak ekstra antrenmanlara başladı.

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        Galatasaray’a hazır dönen milli futbolcu takımda kalma yönünde karar verdi; Kerem’in ayrılığından sonra formayı kaptırmadı.

        Avrupa Ligi’nde oynadığı üç maçta da gol atmayı başaran Yunus’a zam da yolda.

        Galatasaray’dan 16 milyon TL yıllık ücret kazanan 24 yaşındaki futbolcuya ciddi bir zam yapılacak.

        Galatasaray yönetimi 60 milyon TL seviyesinde bir yıllık ücret ile Yunus’un performansını ödüllendirmek ve geçmişteki ücretini enflasyon ile güncelleme niyetinde.

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