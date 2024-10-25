Lyon-Beşiktaş maçı yazar yorumları
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0 mağlup ederek üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Gedson Fernandes kaydetti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Lyon karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
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Attila Gökçe (Milliyet): Şu Lyon maçları var ya… Beşiktaş’ın derdi olmuştur geçmişte. Ama dün Beşiktaş, Lyon’un derdi oldu… Eh, ne diyelim… Temiz rövanşı kutlayalım. Kaleci Ersin, Masuaku, Rafa Silva ve gecenin gayretli adamlarından Immobile ile Semih Kılıçsoy’u da kutluyoruz. Hatta hepsini! Ayırmadan, kantara vurmadan. Bravo Beşiktaş… Bravo Giovanni... Bu başarıyla Süper Lig’i de aydınlatacaksınız.
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Mehmet Ayan (HT Spor): İkinci yarıdaki oyunumuz ile galibiyete ulaşırken, UEFA AVRUPA LİGİ için Beşiktaş'ımız hayata döndü. İlk yarıdaki sıkıntılı savunma ayarları ikinci yarı vidaları sıktı. UDOKHAI muhteşem oynadı. Emirhan "bana güvenebilirsiniz her koşulda!" dedi. Kaleci ERSİN, sadece kaptanlık değil umut dağıtıcılığı da yaptı. IMMOBILE deneyimini konuşturdu, GEDSON yıldız kere yıldızım diyerek Portekiz Milli Takımı'nın kasım kampına bilet aldı. Rafa nereye, biz oraya...
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Ali Gültiken (Sabah): Rafa-İmmobile ve Gedson üçlüsü inisiyatif alıp hem atakları organize ettiler hem de Beşiktaş'ın ihtiyacı olan skoru buldular. Bu seviyeler hem mücadele hem de taktik disipline sadakat ister. Beşiktaş hem işin bu yönünü doğru yaptı hem de kazanma adına düşündüklerini sahada uyguladı. Bundan iyisi Şam'da kayısı…
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Oğuzhan Genç (HT Spor): Şans faktörü konuşulacaktır elbette ama ne olursa olsun Beşiktaş zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Hem Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürdü hem de derbi öncesinde moral buldu. Rafa Silva hazırladı, Gedson galibiyeti getiren golü attı, Uduokhai savunmada savaştı ama Lyon'da en özel alkış Ersin Destanoğlu'na... Islıklara rağmen yılmadı, sakatlığını tam olarak atlatmasa da sahaya kaptan olarak çıkıp kurtarışlarıyla gemisini ayakta tuttu.
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Cem Dizdar (Fanatik): Yolu uzun Beşiktaş’ın.. Ama Udokhai ve Gedson’un özel performansıyla gelen bu deplasman galibiyeti Galatasaray maçı öncesinde Giovanni Van Bronckhorst’a epey bir nefes aldırdı… Ve son bir not… Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus Süper Lig için ‘’Sportif değeri yok’’ mealinden bir şeyler söylemişti. Dün akşam UEFA, birini 19.45’e koymak yerine ülkenin iki ‘’büyük takımı’’nın maçını da aynı saate koymuştu! Acaba biz ‘’Avrupa’nın en büyük altıncı ligiyiz’’ diye boşa mı böbürleniyoruz?
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Güntekin Onay (Hürriyet): Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş’ın kazandığı bu galibiyet çok önemli ve moral verici. Beşiktaş, bu 3 puanla Avrupa Ligi’ne tutundu ve “Ben de varım” dedi. Beşiktaş’ta dün özellikle Gedson Fernandes’i ve Emirhan Topçu’yu çok beğendim. Kaleci Ersin Destanoğlu da üstüne düşen görevi yerine getirdi ve sınıfı geçti.
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Oktay Derelioğlu (Takvim): Hollandalı hocanın Muçi ısrarı çok anlamsız. Oysa oyuna Semih'le başlaması gerekirdi. Semih bu takım için çok önemli. Ersin sakat sakat oynamasına rağmen yine de görevini fazlasıyla yaptı. Beşiktaş ilk 30 dakikayı çıkarırsak iyi bir oyun ortaya koydu. Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Beşiktaş için Lyon galibiyeti ilaç gibi geldi. Özellikle Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi bu zaferin ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Turnuvaya zor fikstür ve tatsız yenilgilerle başladı ancak Lyon’dan tüm hikayeyi değiştirebilecek bir üç puanla döndü Beşiktaş. Ersin'in Frankfurt travmasından sonra Lyon’dan kahramanca çıkması müthiş. Gedson’un da bu sezon Rafa Silva işbirliğiyle bambaşka bir oyuncuya dönüşüne şahit oluyoruz.
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Ali Ece (Fanatik): Joao Mario Beşiktaş’a geldiğinden beri en iyi performansını merkez orta sahada ilk 45’te sergiledi. Hem Gedson-Ndour ikilisinin yükünü hafifletti hem de üçüncü alanda Rafa Silva’ya eşlik etti. Muçi ise yine kanat forvette dağınıktı neyse ki Masuaku Amsterdam’daki felaket performansını tekrarlamayıp Beşiktaş’ın solunu dengeleyen isim oldu. Sarısı olmasına rağmen Emirhan çok iyi maç çıkardı. Felix ise solak bir stoper ne kadar iyi sağ stoper oynayabilirse o kadar iyi oynadı, son 10 dakikada ise adeta hareketli bir Çin Seddi’ne dönüştü. Giovanni hoca maça çok doğru şekilde müdahale etti: Muçi’nin o hatasından sonra Semih’i hemen yerine sokması çok doğruydu. Ayrıca ilk yarıda oyun temposunu düşürme ve sakin geçişlerle oyunu dengeleme stratejisi son derece yerindeydi. Bu galibiyette emeği geçen herkesi öpüyorum tabii ki gözlerinden!
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