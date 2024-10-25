Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melek Mosso, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı dileyen Melek Mosso, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi.

Melek Mosso; "Şehit ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne baş sağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun. Biz de bu yüzden, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istedik. Bu kadar insanı dışarıda bırakmak istemedim. Biz de ne yapacağımızı bilemedik, bizim için de zor süreçti, konseri gerçekleştirmeye karar verdik. Müzik sadece eğlenmek için değildir, üzüntü, keder ve üzüntümü de müzikle belirtebiliriz. Hem kederimizi hem de üzüntümüzü şifalandırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

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KerkiSolfej'in düzenlediği konserle ilgili konuşan Melek Mosso; "Harbiye, hepimiz için geçmesi gereken sınır ve aşmamız gereken dağ gibi... Bütün ekip hassas bir şekilde çalıştık. Benim konserlerimde görsel şovlar oluyor ama daha çok sesler şovlar oluyor" diye konuştu.

Melek Mosso; "Gecenin sürprizi Bilal Sonses'in şarkısını seslendireceğim. Sıfır bir eser. Şarkının ismi 'Canım Acıyor'... Bu kış canı acıyan herkesin dert ortağı Melek Mosso olacak. Albüm gelecek. Ocak ayında çıkar gibi" ifadelerini kullandı.