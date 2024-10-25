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        Haberler Yaşam Geleceği tahmin mi ettiler? Bilim kurgu filmleri ve kitaplarının yıllar öncesinde öngördüğü teknolojiler!

        Bilim kurgu teknolojiyi nasıl şekillendirdi? Filmlerin geleceği tahmin ettiği teknolojik buluşlar!

        Teknoloji, bilim kurgu yazarlarının hayallerine yetişiyor. Bir zamanlar imkânsız görünen pek çok fikir, bugün hayatımızın bir parçası haline geldi. Kablosuz kulaklıklar, görüntülü aramalar ve daha fazlası, bilim kurgu eserlerinden ilham alarak gerçeğe dönüştü ve günlük yaşantımızı değiştirdi. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:00
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        • 1

          Bir zamanlar bilim kurgu kitapları ve filmlerinde fütüristik olarak tasvir edilen pek çok teknoloji, bugün günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Kablosuz kulaklıklardan görüntülü aramaya, katlanır telefonlardan otonom arabalara kadar pek çok teknoloji, bilim kurgu eserlerinde öngörülerek günümüz teknolojilerine ilham kaynağı oldu. İşte detaylar!

        • 2

          KABLOSUZ KULAKLIKLAR

          Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı 1953 tarihli romanında, bilgiyi ve eğlenceyi doğrudan kullanıcının kulağına aktaran "deniz kabukları" tasvir ediliyordu. Bu fikir, günümüzün AirPods ve Galaxy Buds gibi kablosuz kulaklıkları ile benzerlik göstermektedir.

        • 3

          GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR

          1960'ların ünlü animasyon dizisi Jetgiller, karakterlerin sık sık görüntülü görüşmelerle iletişim kurduğu sahneler içeriyordu. Bu fikir, 2010'ların başında Skype, ardından FaceTime ve Zoom gibi uygulamalarla hayatımıza girdi.

        • 4

          KATLANIR TELEFONLAR

          1966'da Star Trek dizisinde, kompakt ve açılarak kullanılabilen el tipi cihazlar tasvir ediliyordu. Bu cihazlar, 1990'larda popüler olan katlanır telefonlara benziyordu ve günümüzde modern katlanabilir ekran teknolojileriyle karşımıza çıkıyor.

        • 5

          İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

          Frank Herbert'in 1965'te yazdığı Dune romanında, insansız ve küçük uçan araçlar olan "ornitopterler"den bahsediliyordu. Günümüzde dronlar, hem ticari hem de askeri amaçlarla yaygın olarak kullanılıyor ve bilim kurgu tahminlerinin gerçeğe dönüştüğüne bir örnek teşkil ediyor.

        • 6

          OTONOM ARAÇLAR

          Isaac Asimov'un 1950 tarihli The Evetable Conflict adlı romanında, "robot beyinler"le kontrol edilen, insan müdahalesi olmadan trafikte gezinebilen araçlar öngörülüyordu. Günümüzde ise Tesla ve Waymo gibi şirketler, otonom araç teknolojisini geliştirmekte büyük ilerleme kaydetmiş durumda.

        • 7

          SANAL GERÇEKLİK

          Arthur C. Clarke'ın 2001: A Space Odyssey eserinden uyarlanan filmde, karakterlerin sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak deneyimler yaşadığı sahneler yer alıyordu. Bu teknoloji, özellikle Metaverse gibi projelerle daha da popüler hale gelmeye başladı.

        • 8

          CANLI DİL ÇEVİRİSİ

          Douglas Adams’ın 1979 tarihli Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabında geçen "Babel Fish" konsepti, günümüzün Google Translate ve diğer dil çeviri araçları ile benzerlik gösteriyor. Bu teknolojiler, herhangi bir dili anlık olarak çevirebilmeyi mümkün kılıyor.

        • 9

          3D YAZICILAR

          Star Trek dizisindeki Replikatör, istenen herhangi bir nesneyi veya yiyeceği oluşturabilen bir cihaz olarak tasvir edilmişti. Günümüzde 3D yazıcılar, bu kadar ileri düzeyde olmasa da çok çeşitli nesneler ve prototipler üretebiliyor.

        • 10

          YAPAY ZEKA

          Fritz Lang'ın 1927 yapımı Metropolis filmi, insan işçilerin yerini alan insansı bir robot olan Maschinenmensch'i tanıtıyordu. Bu, yapay zekanın insan zekasını aşma potansiyeli hakkında süregelen tartışmalara ilham verdi ve günümüzde yapay zeka teknolojisi, pek çok alanda kullanılmaya başlandı.

          Kaynak: Micron, CBR, Express VPN

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