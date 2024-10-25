Bir zamanlar bilim kurgu kitapları ve filmlerinde fütüristik olarak tasvir edilen pek çok teknoloji, bugün günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Kablosuz kulaklıklardan görüntülü aramaya, katlanır telefonlardan otonom arabalara kadar pek çok teknoloji, bilim kurgu eserlerinde öngörülerek günümüz teknolojilerine ilham kaynağı oldu. İşte detaylar!