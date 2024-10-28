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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!

        Antalya'da, 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmaya giden 48 yaşındaki Rıza Şanlı, tekneye bineceği sırada bir anda dengesini kaybedip düştü. Başını kayalıklara çarpan Şanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 08:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:06
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        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
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        Antalya'da olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi'nde bulunan Atık Su Arıtma Tesisleri'nin bulunduğu noktadaki kayalıklarda meydana geldi.

        BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Rıza Şanlı (48), 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmak için alana gitti. Kayalıkların oradaki tekneye binmek için hareket eden Şanlı, bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve başını kayalığa çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Rıza Şanlı'nın düştüğünü gören arkadaşları duruma müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kısa sürede gelen sağlık ekibi Şanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık çalışmasının ardından Rıza Şanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Sabah saatlerinde adli tıptaki işlemlerinin ardından Şanlı'nın bedeni, eşiyle yakınlarına teslim edildi. Cenaze defnedilmek üzere Bahtılı Mezarlığına kaldırıldı. Rıza Şanlı'nın sanayide işletmesi bulunduğu ve tamir işleriyle uğraştığı öğrenildi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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