Venüs ise saat yönünde dönen iki gezegenden biri olup, diğer gezegenlere göre oldukça yavaş döner. Venüs’ün bir tam dönüşü 243 Dünya günü sürerken, Güneş etrafında tam bir turu ise 225 Dünya günüdür. Bu da bir Venüs gününün bir Venüs yılından daha uzun olduğu anlamına gelir.