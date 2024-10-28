Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine... Güneş sistemi hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
Uzayla ilgili bildiklerinize güveniyor musunuz? Güneş Sistemi'nde keşfedecek daha çok şey var. İşte, gezegenlerimiz ve ötesi hakkında sizi şaşırtacak on ilginç bilgi!
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Eğer Güneş Sistemi hakkında her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız, tekrar düşünün. İşte, belki de daha önce hiç duymadığınız 10 ilginç bilgi!
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URANÜS'E AYAK BASAMAZSINIZ
Eğer gaz gezegenlere bir gün seyahat edersek, uzay gemisinden indiğinizde büyük bir şok yaşayabilirsiniz.
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Çünkü Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün katı yüzeyleri yok. Bu gezegenler, katı bir çekirdeğe sahip olsalar da büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmuş dev gaz küreleridir. Katı bir yüzey bulunmadığından ayak basmanız mümkün değil.
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MARS’IN TAMAMI GÜNEY KUTBU KADAR SOĞUK
Mars'a gitmek gibi bir planınız varsa, kalın bir mont almayı unutmayın. Ortalama sıcaklık -60°C civarında, yani Dünya’nın Güney Kutbu kadar soğuk. Bazı bilim insanları Mars’ı daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla onu ısıtmak için büyük aynalar yapmayı bile önerdi. Bu aynalar güneş ışınlarını yansıtacak ve Mars’ı hızla ısıtacak.
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SATÜRN’ÜN HALKALARI %90 ORANINDA SU İÇERİYOR
Satürn, Güneş Sistemi'nin en göz kamaştırıcı buz pistine sahip. Güneş’ten çok uzak olduğu için halkalarındaki su buz halinde. Aslında dört gezegenin halkaları var ama diğerleri 1970’lerde uzay araçları tarafından keşfedildi. Satürn’ün halkaları ise ilk teleskoplarla keşfedilen halkalardı.
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JÜPİTER’İN EN BÜYÜK UYDUSU, DÜNYA’DAKİNDEN DAHA FAZLA SU İÇERİYOR
Akdeniz'de tatil yapmayı unutun! Geniş okyanus manzaraları arıyorsanız, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede sizin için ideal. Ganymede, Merkür’den bile büyük ve eğer Jüpiter yerine Güneş’in etrafında dönüyor olsaydı gezegen olarak sınıflandırılacaktı.
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MERKÜR, GÜNEŞ ETRAFINDA 3 DÜNYA AYINDA TAM BİR TUR ATAR
Üç ay içinde bir kitap yazabilir, ehliyet alabilir veya gitar öğrenebilirsiniz. Aynı süre içinde Merkür ise Güneş’in etrafında bir tur atar. Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, Güneş Sistemi’nin en kısa yörüngesine sahip.
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GÜNEŞ'İN ETRAFINDA DÜNYA'YA GÖRE 100 KAT DAHA UZUN BİR YOLCULUK YAPMAK GEREKİR
Dünya'nın etrafında uzun mesafeli uçuşlar yorucu olabilir ancak Güneş'in etrafında uçmak çok daha uzun sürer. Bu yolculuk, 206 gün gibi bir süre gerektirir. Yolda yakıt ikmali yapılacak yerler olup olmadığını umuyoruz
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VENÜS'TE BİR GÜN, BİR YILDAN UZUN SÜRER
Bu biraz tuhaf gelebilir ama bizi dinleyin. Bir gün, bir gezegenin kendi ekseni etrafında dönme süresini ifade ederken bir yıl, bir gezegenin Güneş etrafında dönme süresini ifade eder.
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Venüs ise saat yönünde dönen iki gezegenden biri olup, diğer gezegenlere göre oldukça yavaş döner. Venüs’ün bir tam dönüşü 243 Dünya günü sürerken, Güneş etrafında tam bir turu ise 225 Dünya günüdür. Bu da bir Venüs gününün bir Venüs yılından daha uzun olduğu anlamına gelir.
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GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN YAŞI YAKLAŞIK 4,5 MİLYAR YILDIR
Güneş Sistemi çok yaşlıdır. Bu süreyi daha iyi anlamak için, eğer Güneş Sistemi’nin yaşı bir yıl olsaydı, insanlık yılın sonunda, yılbaşı gecesi geri sayım sırasında ortaya çıkardı.
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GÜNEŞ SİSTEMİMİZ PLÜTON'DA BİTMEYEBİLİR
Oort bulutu, Güneş Sistemi’nin Terra Australis'idir. Bilim insanları tarafından öngörülen bu buzlu enkaz bulutu, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgesi olarak kabul edilir ancak henüz keşfedilmemiştir. Eğer Dünya 1 santimetre uzaklıkta olsaydı, Oort bulutu yarım kilometre mesafede olurdu.
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GÜNEŞ SİSTEMİMİZDE PLÜTON DIŞINDA 6 CÜCE GEZEGEN DAHA VAR
Plüton, 2006'da cüce gezegen kategorisine indirgenmişti ancak Güneş Sistemimizde toplam altı cüce gezegen bulunuyor. Bunlar; Plüton, Ceres, Makemake, Haumea ve Eris’tir.
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Ceres, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alıyor ve 2015 yılında bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen ilk cüce gezegen oldu. Son yıllarda keşfedilen bir cüce gezegen ise resmi adıyla 2015 TG387, halk arasında ise "Goblin" olarak biliniyor.
Kaynak: Space, BBC