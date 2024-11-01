Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 13 kişi hayatını kaybetti
- 1
Sırbistan'da yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.
- 2
Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 13 kişi hayatını kaybetti.
- 3
1964'TE İNŞA EDİLMİŞ
Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.
-
- 4
Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.
- 5
- 6
-
- 7
- 8