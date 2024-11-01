Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Paris'te
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte Paris'e gitti
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SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, setten arta kalan zamanlarını sevgilisi Ata Ayyıldız ile geçiriyor.
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Birlikteliklerini sosyal medyadan da gözler önüne seren Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, tatil yapmak için Paris'e gitti.
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Çift, Tuileries Bahçesi'ne gitti. Ata Ayyıldız, sevgilisinin bu fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle yayımladı.
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Şehri adeta karış karış gezen Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, daha sonra birlikte çektirdikleri bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayımladı.