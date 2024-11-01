"Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!

"SOĞUK DAMLA"

Sonbaharda etkili olan ve İspanyolların "gota fria" yani "soğuk damla" adını verdikleri hava olayı hemen her yıl tekrarlanıyor ancak bu kez şiddeti geçmiştekilerden daha fazla oldu.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarını daha sık ve yıkıcı hale getirebildiği uyarısında bulunuyor.