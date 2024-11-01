Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergi yüzsüzleri'ni açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin 914,9 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi.

GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı.

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Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları açıklanıyor.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

REKLAM Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 36 bin 806'yı buldu. Bu mükelleflerin 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 31 bin 999 olarak kayıtlara geçti. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 113,8 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 12,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 801,1 milyar lira olduğu tespit edildi.

Borçlular listesinin ilk sırasında 3 milyar 23 milyon 325 bin lirayla Halkalı Vergi Dairesine kayıtlı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ yer aldı. Bu şirketi, 2 milyar 449 milyon 525 bin lirayla, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti ve 2 milyar 255 milyon 26 bin lirayla Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül. San. Tic. Ltd. Şti. takip etti. KESİNLEŞEN TARHİYATLAR LİSTESİ GİB sitesinde, kesinleşen tarhiyatlar listesi de açıklandı. Bu listede 2 bin 464 mükellef yer alırken, bunların 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi oldu. Bu mükelleflerin 299'u faal olurken, bunlar mükellef sayısının yüzde 12,1'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 2 bin 165 olarak kayıtlara geçti.

REKLAM Bu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarını toplamının 53,1 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu tutarın 6,3 milyar lirasının faal mükelleflere ait olduğu kaydedildi. Listede, Çamlıca İhtisas Vergi Dairesine kayıtlı Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti 1 milyar 265 milyon 539 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bu şirketi, 740 milyon 699 bin lirayla Mir Kıym. Mad. ve Taş Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti ve 603 milyon 831 bin lirayla Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi izledi. Borçlular listesinin ilk 50 sırası şöyle:

SIRA ŞİRKET VERGİ BORCU 1 TURKTAB TÜTÜN MAMÜLLERİ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ₺3.023.325.248,07 2 ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ. ₺2.449.525.198,07 3 ENKAD İNŞAAT METAL VE YAPI ENDÜSTRİ MAMÜL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺2.255.026.863,18 4 BOSPET PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş ₺2.147.220.120,98 5 MEDICAL BROKER SAĞLIK VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ ₺2.060.831.839,65 6 EUROPEAN TOBACCO SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ₺2.053.516.903,17 7 AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş. ₺2.039.948.338,99 8 SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺2.029.053.503,89 9 ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺2.026.941.128,77 10 K KERVAN YAPI ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ VE DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ₺1.968.086.979,56 11 SİDER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ₺1.824.656.075,44 12 SİDEMİR SİVAS DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş. ₺1.779.664.708,25 13 HÜSNÜ BİLKAY ₺1.762.489.410,66 14 Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. ₺1.702.124.595,41 15 BALANS LOJİSTİK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ₺1.678.524.108,57 16 HİLMİ BAŞARAN ₺1.566.923.061,32 17 KASEL ENERJİ AKARYAKIT GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺1.547.300.361,86 18 LİG AKARYAKIT PETROLÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺1.476.096.039,49 19 GAZPA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺1.429.083.738,14 20 İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ ₺1.420.168.815,91 21 YILMAZ DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ₺1.419.006.612,88 22 ALİ SİDAL ₺1.388.885.799,64 23 FADA İNŞAAT NAKLİYATTUR.PET.ÜR.KİMYEVİ MAD.SAN.VE T.LTD.ŞTİ. ₺1.315.436.872,03 24 BEKA PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ ₺1.304.139.343,85 25 LİG AKARYAKIT PETROLÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺1.289.658.607,16 26 UZMANGAZ GAZ DAĞITIM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺1.287.990.205,38 27 ÖZKAR ELEKTRONİK SANVE TİC.A.Ş. ₺1.257.072.302,40 28 CİHAN KAYA ₺1.118.592.350,07 29 EGEOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ₺1.102.781.151,19 30 BAŞAR TRANS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT MERMER MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. ₺1.093.621.835,00 31 GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD ₺1.081.430.786,44 32 DOSOFT YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺1.042.135.281,15 33 TASF.HAL.GTR OTOMOTİV DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺1.037.992.655,66 34 ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIIN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ. ₺1.036.925.456,86 35 İFLAS HAL.ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞ.TUR.GID.SAN. VE TİC. A.Ş. ₺1.005.665.713,80 36 ENJOY PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ ₺999.780.238,00 37 MİR KIYM. MAD. VE TAŞ.PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺974.562.547,82 38 BİNA UNLU MAMÜLLER GIDA İNŞ TUR SAĞLIK HİZ TEMİZ SAN VE TİC LTD ŞTİ ₺957.627.581,56 39 CEM CENGİZ UZAN ₺907.519.838,76 40 BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ₺905.527.379,33 41 AVGAZ LPG DOLUM TEVZİ PET.İNŞ.NAK.TAR. GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ₺881.718.941,50 42 TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ₺881.433.558,32 43 KARTAL MADENİ YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ₺877.183.046,54 44 ERYILMAZLAR METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. ₺874.712.428,46 45 MED DEMİRCİLİK VE TEKSTİL SAN.TİC.LMT.ŞRK. ₺873.554.938,99 46 ASMIR PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ ₺864.947.206,81 47 TASF.HAL.YILDIRIMOĞLU DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ₺843.431.693,38 48 LOCA TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK İLİTEŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺839.479.341,97 49 TASF.HAL. OPEKS MADENİ YAĞ ÜRETİMİ PETROL KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ₺839.262.297,77 50 SPORTINGBET COM.ALDERNEY LTD. ₺831.375.453,00 Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin liste ise şöyle: Sıra no Vergi dairesi Unvan/Ad-Soyad Borç miktarı (TL) 1 Çamlıca İhtisas Yurtpet Akar Yakıt Lpg Dağıtım Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 1.265.539.269,00 2 Hocapaşa Mir Kıym. Mad. Ve Taş. Paz. İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti. 740.699.196,61 3 Düziçi Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 603.831.261,41 4 Karşıyaka Öztürk Fth Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 526.007.902,97 5 Tepecik Yuse Petrolcülük İnşaat Orman Ürünleri ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 490.323.145,23 6 Bornova Öztürk Fth Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 456.235.756,01 7 Dikimevi Hakan Balıkçı 451.414.531,35 8 Kadıköy Akpınar 2022 Cam Metal Alüminyum İnşaat Plastik Ham Maddeleri Lojistik Ticaret Ltd. Şti. 439.673.804,37 9 Beşiktaş Bcy Metal Elektrik İnşaat Mobilya Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 427.779.774,29 10 5Ocak Öztürk Dç Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ 395.045.157,10