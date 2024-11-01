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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın duran top kabusu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın duran top kabusu

        Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken duran toplardan yenilen goller bu sezon bu konuda yaşanan sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:41
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        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
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        Beşiktaş bu sezon duran toplarda büyük sıkıntı yaşıyor...

        Sara'nın kullandığı serbest vuruşlarda önce Davinson Sanchez'e sonra da Victor Osimhen'e engel olamayan siyah-beyazlılar, bu sezon rakibin duran toplarında sorun yaşamayı sürdürdü.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 18 gol yiyen siyah-beyazlılar, 7 golü duran toplardan yerken 2 golü ise penaltıdan kalesinde gördü.

        Beşiktaş'ın yediği gollerin yüzde 39'u duran toplardan gelirken penaltılarla birlikte bu rakam yüzde 50'yi buldu.

        Siyah-beyazlılar buna karşın duran toplardan hücumda beklediği verimi alamadı.

        Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol atarken bunların sadece 2'si duran toplardan geldi.

        Beşiktaş ayrıca penaltıdan ise 6 gol buldu.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibi, sezon başından bu yana duran toplarda yaşanan sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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