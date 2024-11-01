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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisin aradığı firari kadın gizli bölmede yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Polisin aradığı firari hükümlü kadın gizli bölmede yakalandı!

        Kırıkkale'de, hırsızlık suçundan 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın hükümlü, sedirin altındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 08:35 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:50
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        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        BİRİ EVİN BALKONUNDA YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

        Çeşitli suçlardan 24 kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.A., evinin balkonunda yakalandı.

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        SEDİRİN GİZLİ BÖLMESİNDEN ÇIKTI

        Diğer adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, evde sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
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