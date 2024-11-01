Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

SEDİRİN GİZLİ BÖLMESİNDEN ÇIKTI

Diğer adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, evde sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı.