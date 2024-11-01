ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçime 4 gün kaldı. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için 60 milyona yakın seçmen erken oyunu kullandı.

244 milyon seçmenin oy kullanacağı ABD'de 60 milyona yakın kişi 2024 genel seçimleri için erken oy kullandı, bu da 2020 seçimlerindeki toplam oyların yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Pandemi dönemindeki 2020 seçimlerinde, 101 milyondan fazla seçmen tüm oyların yüzde 63'ü ile şimdiye kadarki en yüksek erken oy kullanma işlemi olmuştu.

KRİTİK ÜÇ EYALETTE DURUM NE?

SSRS tarafından yürütülen yeni CNN anketlerine göre, Harris, seçimin kazananı belirlemesi muhtemel üç eyaletten ikisinde Trump'a karşı az farkla önde.

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Michigan'da Harris, olası seçmenler arasında yapılan ankete göre Harris, Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 43 oranında önde. Harris ayrıca salıncak eyaletlerden biri olan Wisconsin'de de yüzde 51'e yüzde 45 ile Trump'ın önünde.

Ancak seçim yarışının en önemli ve Beyaz Saray'ın kapısını açacağı düşünülen eyalet Pensilvanya'da durum başa baş. CNN'in son anketine göre, Pensilvanya'da her iki aday da yüzde 48 destek buluyor.