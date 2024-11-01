Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya'da sel felaketi: Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi! | Dış Haberler

        İspanya'da sel felaketi: Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!

        İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi ve 1 yıllık yağışın 8 saatte etkili olduğunu bildirdi. Valensiya'da selin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.

        • 2

          Valensiya'da selin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi.

        • 3

          İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi.

        • 4

          Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

        • 5

          Selden büyük ölçüde etkilenen Valensiya'nın güneyindeki Paiporta'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlara da yardım ve gıda paketleri dağıtımı sürdürülüyor.

        • 6

          Çok sayıda araç ve konut, zarar gördü.

        • 7

          Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

        • 8

          Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid-Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

        • 9

          "1 YILLIK YAĞIŞ 8 SAATTE DÜŞTÜ"

          İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

        • 10

          Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
        Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Habertürk Anasayfa