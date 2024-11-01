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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı! | Son dakika haberleri

        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!

        Burdur'da, 42 yaşındaki Hüseyin Mete'nin aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ramazan Uçar'ın, Hüseyin Mete'yi bir kadınla sohbet ederken, biri sırt kısmına olmak üzere 7 el ateş edip öldürdüğü görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:13
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        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
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        Burdur'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        DHA'da yer alan habere göre Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emineyetteki işlemleri tamamlanan Uçar, çelik yelek giydirilerek Burdur Adliyesine sevk edildi. Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        CİNAYET ÖNCESİ SOSYAL MEDYADAN MESAJ

        Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser" yazılı paylaşımı dikkat çekti.

        TABANCAYI BELİNDEN ÇIKARIP 7 KEZ ATEŞ ETTİ

        Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı.

        Ramazan Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Hüseyin Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra da hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp kendilerini korumaya çalıştıkları görüntülerde yer aldı.

        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ramazan Uçar ifadesinde, Hüseyin Mete'nin kendisinden haraç aldığını, daha önce de 50 bin lirasını aldığını ve geri vermediğini iddia ederek olay günü de restoranda kendisine "Burada yiyip içeceğim hesabı da sen ödeyeceksin" dediğini söylediği öğrenildi.

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        #Burdur
        #Son dakika haberler
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