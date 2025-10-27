Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bursa'yı lodos vurdu | Son dakika haberleri

        Bursa'yı lodos vurdu

        Bursa'da, saatteki hızı 45 kilometre hıza ulaşan lodos vatandaşları olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, ağacın bir aracın üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen lodos, yerini kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde hızını artırarak, saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobil hasar gördü. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki tadilatta kullanılan alçı tuğla, yol kenarında park halinde olan minibüsün üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        SAATTEKİ HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kentte kuvvetli rüzgarın etkisini gece yarısına kadar sürdüreceği belirtildi. Lodosun saatteki hızının 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden esmekte olan rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa il genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yer yer hamlesi 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

        Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen lodos, yerini kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Vatandaşlar, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı.

        TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

        Bursa'da gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos nedeniyle, Uludağ'a yolculuk için tercih edilen 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı da kapatıldı. Bursa Teleferik İşletmesi'nin sayfasından paylaşılan duyuruda, "Tesisimiz 27.10.2025 Pazartesi şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalıdır" denildi. Öte yandan Osmangazi ilçesinde de şiddetli rüzgara dayanamayan çınar ağacının dalı yola devrildi.

        AĞAÇ AYDINLATMA DİREĞİYLE BİRLİKTE MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

        Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini sürdüren lodos nedeniyle Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaç devrildi. Ağaç, bahçenin dışında park halinde bulunan bir minibüsün üstüne düştü. Ağaç, aydınlatma direğine de takılarak onu da devirdi. Minibüste hasara neden olan ağaç, belediye ekipleri tarafından elektrikli testere ile dalları kesilerek kaldırıldı.

        ÇATIDAN UÇAN SAC KADININ ÜZERİNE UÇTU

        Öte yandan, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi'nde park halinde olan otomobiline doğru giden kadın, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan lodosun çatıdan kopardığı sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadının çocuğunun o sırada otomobilin içinde olduğu öğrenilirken, sac levhanın uçarak geldiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa