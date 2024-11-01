Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü’nde kan donduran bir olay yaşandı.

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ESKİ EŞİ KARDEŞİYLE EVLENMİŞTİ

Daha önce bir tv programına katılıp, eski eşinin kardeşiyle kaçıp evlendiğini ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden Ayhan Sarıkaya’nın (46) evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

DHA'da yer alan habere göre köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.