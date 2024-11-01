Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklamalar...

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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İkinci çeyrek sonunda üçüncü çeyrekle ilgili tahminlerde bulunmuştum. Tahminler beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Son çeyrek de çok iyi geçecek gibi gözüküyor, hatta biraz daha hedefi geçecek gibi gözüküyor. 2018'de yeni bir stratejiye geçtik. Bazı değişikliklere, yeni uygulamalara geçtik. Eskiden nicelik önemliydi ama yanında nitelik de önemli dedik. Hem ziyaretçi sayılar hem de geliri de hedefleyeceğiz dedik. Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte krizler oluyordu, günümüzde de oluyor. Gelecekte de maalesef benzer krizlerle karşı karşıya kalacağız. Sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getirmemiz lazım dedik.

REKLAM "ÇOK YOĞUN TANITIM YAPIYORUZ" İki önemli kriter var. Sahip olduğunuz ürünü çok doğru ve yoğun tanıtımı. Ziyaretçi hedeflediğiniz destinasyonları tüm dünyaya yaymanız lazım. İkincisi ürün çeşitliliği. Eskiden sadece deniz, kum ve güneşle çıkıyoruz. Şimdi sitede 60'dan fazla ürün görüyorsunuz, istesek 100'e kadar çıkarabiliriz. Bunların markalaşması gerekiyor. Kovid krizinden en az etkilenen ve kovid sonrası en hızlı çıkış yapan ülke Türkiye. Tanıtım stratejisini değiştirdik. Çok yoğun tanıtım yapıyoruz tüm dünyaya yayarak. Bizim bir stratejimiz var. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu Türk Hava Yolları. Kırmızı bayrağın uçtuğu her yere destinasyon dedik. Bütün ürünlerimizi piyasaya süreceğiz dedik.

"EKİM HEDEFİ BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE" 2020'de pandemi başladı. Tam bunu atlatıyoruz derken güney ve batı bölgelerimizde yangın çıktı. İki ülke savaşıyor. Asrın depremi derken İsrail-Filistin savaşı. Irak'ta, Suriye'de devam ediyor. İran'da çatışma ortamı başladı. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı. Doğumuzda Azerbaycan-Ermenistan gerginliği devam ediyor. Bütün bunların içinde koyduğumuz hedeflere uygun şekilde doğru stratejiler sayesinde ilerliyoruz. Temmuz ayında hafif büyüme. Ağustos'ta 2.6'lık büyüme. Eylül ayında 6.2'lik büyüme. Ekim verileri Kasım sonunda açıklanacak. Sınır kapılarından takip ettiğimiz kadarıyla yüzde 10 civarında. Ekim'de hedefin biraz üstünde gerçekleşiyor. Ziyaretçi sayıları en gerçekçi Türkiye'de gerçekleşiyor. Kapıdan girerken pasaportunuz sisteme okutularak geçiyor. Manüel bir geriş yapmıyor pasaport polisi. Hatasız giriş oluyor. Giriş ve çıkışların hepsi net. Ziyaretçi sayılarına transit yolcular ilave edilmiyor. 20 milyona yakın transit yolcular var.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BİLE ŞAŞIRDI" Mesela kimsenin aklına gelmez ABD. Hızlı bir şekilde geçen sene sayısı 1 milyonu geçti. Bu sene 1,5 milyonu inşallah geçeceğiz. ABD Büyükelçiliği dahi beklemiyordu. Çok hızlı büyüme. THY ile birlikte ciddi tanıtım planlaması yapıyoruz. İlk kez CNN İnternational'da yayınlandı reklam. Yayın ortasında ilk kez reklam kararı aldılar. Üçüncü nokta sizin kaçıncı sırada çıkacağınız? 4 yıldır CNN İnternational ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Çin pazarında hızlı büyüyoruz artık. Güney Kore pazarı da öyle. Bizim beklediğimiz sayılar geliyor. Geçen sene 280 bin civarında ziyaretçi almıştık. Bu sene 600 bine yaklaşacağız. ABD pazarında hedefimiz 2,5 milyona gitmek. Polonya çok hızlı büyüyor baktığınız zaman. Çinliler şehir turizmine geliyor. Kültür turizmine geliyor. Amerikalılar her tarafa geliyor. Antalya 100 binden fazla Amerikalı artıyor. Bu senenin parlayan yıldızlardan biri de Almanya pazarı. Dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyoruz.

"YIL SONU HEDEFİMİZ 60 MİLYAR DOLAR" Bize özgü yurtdışı yerleşik vatandaşların pasta payı önemli. Bizim gurbetçiler ve yerleşik vatandaşlar 2 hafta kalır. İstanbul'da ortalama kalış süresi 4,5-5 gün. Avrupa'dan gelenler 8-9 gün kalır. Uzun uçuşla Asya'dan ABD'den geliyorsa 8 gün kalır. Kapasite elverdiği oranda her ziyaretçinin başımızın üstünde yeri var. Günübirlik ziyartçi de bizim için önemli. Esas gösterge kişi başı gecelik gelirdir. Kişi başı gecelik geliri kendi içinde ikiye ayırdık, yabancı ve yurt içi vatandaşlar diye. 30 milyon turistten 49 milyona çıkardık. Hem daha çok geliyorlar hem daha çok harcıyorlar. Bu sene 60 milyar dolar hedefimiz var. İnşallah gerçekleştireceğiz. Üçüncü çeyrek rakamı açıkladık. 24.6'dan 47 milyar dolara yakın gelir elde etmişiz. Turistin büyük bölümü harcamaları kredi kartıyla yapıyor. Hazine Maliye ve Merkez Bankası kayıtların tutulması açısından çok ilerlediler. Bizim verilerimiz banka harcamaları, yurt dışı banka transferleri. Hem turist sayısı hem de gelir arttı.

"BÜTÜN DÜNYAYA REKLAM VERİYORUZ" TGA'nın yapısı çok önemli. 18 sektör temsilcisinden oluşuyor. Yönetim kurulunda sadece iki kişi Bakanlıktan geliyor. Hepsinden bir pay toplanıyor. Parayı ödeyenlerin seçimle gelen yöneticileri tarafından TGA'nın hangi faaliyetine ne kadar harcanacağına yönetim kurulu kararı veriyor. 2018'de sadece 12 ülkede 1.1 milyar dolarlık dijital tanıtım yapılmış. 2024'te 38 ülkede ulusal televizyonlarda 114.325 tanıtım yapılmış. Bütün dünyaya reklam veriyoruz. PR ile ağırlama konusunda 45 ülkede anlaşma yaptık. Orada temsilcilerimiz var. 83 ülkede 3 binin üzerinde nitelikli basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörünü ülkemizde ağırlıyoruz. Deneyimlerini paylaşıyorlar. 39 ülkede 139 kampanya yaptık. 23 ülkede gastronomiden kültüre tanıtım etkinlikleri yaptık. Sosyal platformlarda ilk 20'ye giremiyorduk. Şu anda Instagram'da 2. sıradayız. Muhtemelen 3 sene içinde Avustralya'yı geçeceğiz. Kapata kapata geliyoruz. Youtube, TikTok'ta birinciyiz.

"TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARINDA RAKİPSİZ" Ziyaretçi alacağınız her yere erişip, ürününüzü tanıtmanız önemli. 20 destinasyon tanıtımı, tema ve ürün markası yaptık biz. Sadece Antalya ile alınıyorduk, şimdi Ege'yi de ön plana çıkarıyoruz. Doğu Anadolu'ya ayrı çalışma yapıyoruz. Karadeniz ayrı bir destinasyon bizim için. Türkiye kültür varlıklarında zaten rakipsiz bir ülke. Kapodokya başlı başına zaten. Sezonu 12'ye yaymak gibi avantajınız var. Gastronomi ve İstanbul her mevsim gelebiliyor. Hem 81 vilayete yaymak açısından önemli tanıtım hem de 12 aya yayıyoruz. "HEDEF 64 MİLYAR DOLAR 64 MİLYON ZİYARETÇİ" OVP'de 64 milyar dolar hedefledik. Hedefi doğru koymanız lazım. Hedefler ürün bazında, ülke bazında çalışıyoruz. Temmuz ayında yavaşlacağını biliyoruz. Olimpiyatların, Avrupa Şampiyonası'nın tarihi 4 yıl önceden belli çünkü. Önemli olan hedefi tutturmak. Mazaret isterseniz çok var. Yaklaşık 64 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Bundan sonra her sene artıracağız. Artık süper ligdeyiz biz. Geçen sene dünya beşinciliğindeydik, bu sene muhtemelen dördüncü olarak kapatacağız. Hedefimiz ilk 3'e girmek. Daha çok çalışmamız gerekiyor. 80 milyon ziyaretçiyi yakalamamız gerekiyor. En zorlandığımız şey algı yönetmek. İş üretemeyen genelde algı üretmekte çok mahir oluyorlar. Birileri sizle ilgili yanlış algı yaratıyor.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI NE OLACAK? Venedik Bienali'ni birkaç kez ziyaret ettik. Burada tren olacak. Demiryolu buranın kültürünün bir parçası. Kültür, sanat ve millet bahçesi olacak. Burada asla ve asla avm ve otel olmayacak. Böyle bir etkinlik alanına Anadolu yakasının gerçekten ihtiyaç var. Bunu yapmak bizim sorumluluğumuz. Rami Kışlası'nda millet bahçesi var. Sadece bir kütüphane değil orası. Bu tarz etkinlik alanlarının Haydarpaşa ve Sirkeci'de yapılması lazım. Oranın bir sendikası var. Onlar 'demiryolu olarak kalsın' diyorlar. Biz zaten tren özelliğini bozmuyoruz. Tren girip çıkacak oraya. Gar kısmını koruyoruz. Orası DDY'nin personeli olarak işletilecek. Orada sergi alanları oluşturulacak. Orada arkeopark olacak. Kalkedon Arkeoloji Müzesi kurulacak. Anadolu yakasında müze yok. Et balık kombinasını onu da Performans Sanatları Merkezi yapacağız. Haydarpaşa Gar binasının altı gar işletmesi olacak. Kütüphane olacak, üst katında sergi salonu olacak. Silolarda müzeler olacak. Ortasında da aynı Rami Kışlası'ndaki gibi özel bir millet bahçesi olacak. Güvenli bir sahada bütün etkinlikleri topluyorsunuz. Sahilden, Marmaray'dan ulaşabiliyorsunuz, metro bağlantısı var. Sirkeci'de de tren olacak. Kazlıçeşme-Sirkeci arası DDY'nin nostaljik tren çalışması olacak. Gar kısmında DDY personeli çalışacak. O hattı koruyacağız. Meydanı da düzenleyeceğiz. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nı deniz yolu ile birbirine bağlayacağız. Birici etabını 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirmek istiyoruz. Göç müzesi var. Avrupa'ya ilk giden işçilerimizin çıkış noktası burasıydı.

"ÖZEL SEKTÖRE DE DESTEĞE HAZIRIZ" Kültür yoluna önce İstanbul'la başladık. İşi büyütme kararı aldık. Etkinlik Genel Müdürlüğünü kurduk. Her sene şehir ilave ediliyor. İçeriğini uluslararası yapmayı hedefledik. Uluslararası kültür sanat etkinliklerini de ülkemize getirmek istedik. Picasso sergisi geldi. Da Vinci geldi. Boçelli konseri oldu İstanbul'da. Özel sektör olarak büyük organizasyon yapmak istiyorsanız biz buna da varız. Biz destek oluruz. Maddi destek, başkta türlü destekler olur. Yeter ki bu tür organizasyonlar ülkemize gelsin. GECE 12'DEN SONRA MÜZİK YASAĞI Belediyelerin yönetmesi gereken konu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliği var. Genelde belediyeler karar veriyor. Şehir planlanırken yerleşim yerleri ile eğlence merkezleri iç içe geçince sıkıntı çıkabiliyor. Dünyada lokal düzenlemeler var. Şu bölge yeme içme, eğlence merkezi diye olabilir. Desibel ayarlar bildirilebilir. Belediye ile yerel halkın birlikte karar vermesi gerekennokta. Dünyada birçok müzik noktalarını gezdim. Dünyada da müziği kontrol etme uygulaması başlamış. Hırvatistan'da saat 23.00'de kapatmaya başlamış mesela. Ülkelerde böyle bir trend başlamış.

YUNANİSTAN'LA KAPIDA VİZE ANLAŞMASI 180 bin civarında çıkış olmuş. Bizden Yunanistan'a gitmesine karşı değiliz. Yunanistan da bize geliyor. Yolcu tercihini istediği gibi kullansın. Komşu ülkelerimizden çok yolcu alıyoruz. Onların da bizden alması çok doğal. Bir sıkıntı görmüyorum. Yunanistan'daki sistemle bizdeki sistem farklı. Adalardaki sistem farklı. Orada aile işletmeleri var. Kurumsal yapı yok baktığınız zaman. Baba kasada, anne mutfakta, çocuklar da servisteler. Öyle çok işletmeler var. Büyük işletmeler de var. Şimdi geleceğe miras diye bir şey başlattık. Çok iddialı hedef koydum. Arkeoloji adına ne yaptıysak, aynı oranda işi gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. Kazı noktaları için kaynağı 60 kat artırdığımız yerler var.