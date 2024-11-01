Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
Özellikle son maçlarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Brezilyalı yıldızla ilgili İspanyol basını, çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.
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Yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’den Galatasaray’a transfer olan Gabriel Sara, son maçlarda sazı eline aldı.
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Brezilyalı yıldız 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilirken, sarı-kırmızılıların tarihinin en pahalı transferi oldu.
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Sambacı oyuncu, son 6 maçta 1 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve skor katkısıyla adından söz ettirdi.
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SARA'YA SOCIEDAD KANCASI!
İspanyol basını, 25 yaşındaki Brezilyalı'nın, Real Sociedad tarafından takibe alındığını iddia etti.
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La Liga'da 11 hafta sonucunda Sociedad'ın zayıf bir başlangıç yaptığı ve 12. sırada bulunduğu ifade edildi.
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İspanyol temsilcisinin orta sahasını güçlendirmek istediği ve "parasının karşılığını verecek" bir isim almak istedi kaydedildi.
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"KOLAY OLMAYACAK"
Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki yıldızı kolay kolay bırakmayacağı ve Sociedad'ın bu transfer için ekstra çaba sarf etmesi gerektiği haberin detaylarında yer aldı.
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Tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 1.096 dakika sahada kaldı.