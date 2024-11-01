Diyarbakır'da tarihi 'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi

Alanın ören yeri olarak tescil edildiğini ifade eden Gizligöl, şöyle devam etti:

"Bu çok kıymetli bir durum, çünkü daha önce Diyarbakır'da bir ören yeri yoktu. Türkiye'de 214 müzemiz, 146 ören yerimiz var. Hilar Kaya Mezarları kentin ilk ören yeri oldu. Umuyorum ki 2025 yılında Diyarbakır için önemli bir turizm lokasyonu haline gelecektir."