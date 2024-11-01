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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberi: Kuyumcuyu vurup 900 gram altın çaldı! 'Baykuş' yakalattı | Son dakika haberleri

        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!

        Adana'da, dükkanına girdiği kuyumcu 32 yaşındaki Muhammed Bahadır Altundağ'ı tabancayla yaralayıp, vitrindeki 900 gram bilezik ve ziynet eşyasını çalan 35 yaşındaki Okan B, boynundaki baykuş gözü dövmesinden tespit edilip, yakalandı. Şüphelinin çaldığı bileziklerin bir kısmını bozdurup, parasını aktardığı banka hesabına tedbir konulurken, kalanı da evinde ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:11
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        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
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        Adana'da olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletli ve kasklı şüpheli Okan B. (35), Muhammed Bahadır Altundağ’ın (32) işlettiği kuyumcu dükkanına geldi.

        OMUZUNDAN VE SIRTINDAN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Okan B., yalnız kaldığı anda dükkana girip, Altundağ'ı tabancayla omuz ve sırtından tabancayla vurdu.

        900 GRAMLIK ALTINI ÇALIP KAÇTI

        Kuyumcu yere yığılırken, şüpheli ise vitrindeki yaklaşık 900 gram bilezik ve ziynet eşyasını alıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Altundağ'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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        3 SAAT KEŞİF YAPMIŞ, PLAKAYI KAPATMIŞ

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerine plakası bantla kapatılmış motosikletle geldiğini ve yaklaşık 3 saat keşif yaptığını belirledi.

        BOYNUNDAKİ 'BAYKUŞ GÖZÜ' DÖVMESİ FARK EDİLDİ

        Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki 100 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin kimliğini, boynundaki baykuş gözü dövmesinden saptayıp, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

        BANKA HESABINA BLOKE KONULDU

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Okan B.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada çalıntı bilezik ve ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi. Polis, şüphelinin altınların 160 gramını bozdurduğunu belirleyip, parayı aktardığı banka hesabına tedbir uygulanmasını sağladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyete götürülen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralı kuyumcunun yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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        #adana
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