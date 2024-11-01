CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri'de yapılacak olan grup toplantısından önce, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili açıklamada bulundu. Özel açıklamasında özetle şöyle konuştu:

REKLAM advertisement1

"KANAAT ÖNDERİNİ CEZAEVİNE GÖNDERDİLER"

"Gözümüz Silivri'de, elimiz kulağımız Esenyurt'ta. Birazdan arkadaşlarımızla istişaremizi yapacağız. Esenyurt'u boş bırakmayacağız. Milletvekili arkadaşlarımız ve biz, her zaman orada olacağız. Esenyurtlular, Esenyurt'u bunların elinden aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiler. Yalanla, dolanla bir profesörü bir bölücü örgütle yaftalayıp görevinden aldılar. Oraya belediye meclisinden bir üye seçmek yerine, Beyoğlu'nu kazandığımızda 'bu binadan çıkın' diyen kişiyi gelip buraya atadılar. Bir kanaat önderini cezaevine gönderdiler.

REKLAM "ESENYURT'A RANT İÇİN GELİYORLAR" Esenyurt'u 100 bin nüfustan 1 milyon nüfusa getirip kent suçları müzesi haline getirdiler. Esenyurt'a rant için geliyorlar. Biz dün Adalet Bakanlığı'na resmi talebimizi ilettik. Tutukluların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi Adalet Bakanlığı'nda bir prosedürün tamamlanmasıyla gerçekleşiyor. Mesai bitimine kadar tamamlanmadığı ve bize bildirilmediği için, bugün oraya gidip ziyarette de bir aksaklık olmasını istemediğimiz için, Adalet Bakanlığı'nın gerekli resmi prosedürü tamamlamasını bekliyoruz. "PAZARTESİ İÇİN TALEBİMİZ VAR" Bir kötü niyet ifade etmek istemem. Mutlaka dünün yoğunluğu içinde mesai saati içinde onu yetiştiremediler. Pazartesi günü ziyaretle ilgili bir talebimiz var. Onu bugün yeniledik. Adalet Bakanlığı tarafından bu işlemin yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz. Adalet Bakanlığı ile arkadaşlarımız iletişim halinde.

"BAŞKANLARIMIZIN YÜZDE 60'I KATILAMADI" Mansur Bey, bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı. Belediye başkanlarına 1 gün sonra şurada olun dediğinizde onların öyle 1 gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz. Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece üç belediye başkanı yok. Belki belediye başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı; yüzde 40'ı katıldı. 150'nin üzerinde belediye başkanı buraya geldi gelemeyenler daha çok. Bu çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama zorunluluğundan.

"10 YILLIK PARTİ ÜYEMİZDİ" Bu pişkinlik, Hitler ve ekibinde olsaydı; Ruslar Berlin'e girmek üzereyken Berlin düşmek üzereyken kamplara gidip derlerdi ki; 'hepimiz aynı gemideyiz arkadaşlar'. Yılmaz Bey'in (Tunç) paylaşımını gördüm. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan. Sen iki kişiden birinin oyunu almış bir bilim insanını, bir kanaat önderini, bir profesörü on yıllık parti üyemi terör örgütü üyesi diye Silivri'ye koyacaksın sonra bu lafları duyunca, incindik. 'Yargıya talimat manasına geliyor' diyor. Adam bumerang gibi atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Yeni kumpaslara ihtiyaç var, yaparsa Akın yapar' dediler. Bu işe tepki gösterince 'incindik'. Hakikaten akıl alır gibi değil. Çok şey söylenir ama gerçek gündemin dışına çıkmak istemiyoruz.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE TERÖRİST DİYORLAR" Yalova Belediyesi'nden belediye başkanı uzaklaştırıldığında belediye meclisinden vekil seçmişlerdi. Ama burada terörü gerekçe gösterdiler. Hem yapılan işte utanmazlık var hem de milletin aklıyla alay eder bir küstahlık var. Esenyurt'taki belediye meclisindeki üyelerin hepsine terörist diyorlar ama esas olan bizim Esenyurt'taki araziye ihtiyacımız var gerçeği. "SİNE-İ MİLLET FELAKET OLUR" Sine-i Millet ile ilgili düşüncemizi söyledik. Ben Kemal Bey'in böyle bir öneride bulunduğunu bilmiyordum. Ancak bu isteğin ardında hükümete yakın hesaplar vardı. AK Parti'nin her şeyi yapabilme kapasitesini biliyorsunuz. Öyle bir şeyde biz çekilsek, tekrar aday olamayız ve 90 gün sonra tekrar ara seçim yapılır ve o kentlerde AK Parti'nin vekilleri seçilir. 400 vekil ile Anayasa'yı istediği gibi değiştirir. Bu felaket olur.

"CHP'NİN ADAY SORUNU YOK" Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir. Sayın genel başkan zaten bunu bilir. Kendisi de 'ara seçim değil, genel seçim istesinler' demiştir. CHP, seçime hazır durumda ve aday belirleme durumunda en geniş mutabakatı sağlayacağız. Partinin yetkili organları var hep birlikte oturup konuşup belirleyeceğiz. CHP'nin aday sorunu yok. Biz gel diyoruz, kaçıyor. Hangi damat hangi bakan aday olacak. Buyurun açıklasınlar, biz hemen açıklarız. Bu operasyondan sonra İBB mi var, kafaları hiç karışmasın alınlarını karışlarız."